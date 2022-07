Eurocash: 1000 sklepów ABC działa w nowym koncepcie. Obroty o 40 proc. wyższe

– Sieć ABC stała się marką, gwarantującą jakość, przyjemne zakupy, dostępność towaru oraz większą widoczność ofert promocyjnych. Ma to bezpośrednie odzwierciedlenie w sprzedaży produktów w każdej kategorii. Zmiana postrzegania marki przez konsumenta wpływa na wielkość koszyka zakupowego. Nowy wizerunek w połączeniu z obecną strategią rozwoju sklepu lokalnego z nastawieniem na relacje właściciela z konsumentem, powoduje silną synergię i wzrost wartości marki. Wprowadzane rozwiązania dają obecnie już dwucyfrowe wzrosty sprzedaży we wszystkich kategoriach w stosunku do roku poprzedniego – mówi Tomasz Michalewicz, dyrektor ds. sieci ABC oraz rozwoju klientów w Grupie Eurocash.

Sklep w Miłoradzu działa w sieci ABC od 2018 roku, a ostatnio przeszedł proces rebrandingu i remodelingu. Zgodnie z imieniem właścicielki, sklep nazywa się „Karolinka”, a na jego szyldzie znajduje się również logo sieci ABC. W witrynach sklepowych zostały podkreślone indywidualne atuty tego sklepu: szeroka oferta napojów i alkoholi, świeże wędliny, nabiał, a także lokalne produkty.



Zmiany wnętrza sklepu „Karolinka” objęły powiększenie sali sprzedaży do około 130 m2, wprowadzenie regału na pieczywo z lokalnej piekarni czy regału na owoce i warzywa, szerokiej lady chłodniczej z produktami wędliniarskimi od lokalnego producenta. Dodatkową przestrzeń wzbogacono także o strefy cafe i Hot-dog. Umieszczono także etykiety z informacją o kraju pochodzenia produktów, wyeksponowany asortyment, czytelne etykiety cenowe i oznaczenie produktów typu: produkt lokalny, bio, bez laktozy.



Proces rebrandingu sieci ABC jest wdrażany równolegle z procesem zmian technologicznych w tym systemem kasowym, który umożliwia przeprowadzanie promocji detalicznych i aktywności marketingowych. Właściciel sklepu może zaakceptować promocje, w tym także gazetkę ABC - wystarczy jedna akceptacja, aby rabaty wgrały się do kas.

Z kolei lada sprzedażowa ma podświetlenie LED półek impulsowych, półkę na koszyk z zakupami czy uchwyty systemowe z etykietami cenowymi. Wymienione zostały także regały i lodówki, co pozwoliło wprowadzić bardziej nowoczesne i ergonomiczne urządzenia.

Dodatkowo właścicielka sklepu „Karolinka” poszerzyła ofertę o regał Faktorii Win, a także o program „Czas na Whisky”, który daje jej możliwość zakupu wybranych produktów w hurtowniach Eurocash Cash & Carry w cenach niższych niż regularne.