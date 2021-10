Eurocash nagrodził Herosów na Starcie

Herosi na Starcie to program przeznaczony dla osób od 16 do 26 lat, które chcą rozwijać własne pomysły na biznes i zyskać środki na ich rozwój.

Zakwalifikowani uczestnicy mieli w toku programu możliwość rozwijania swoich przedsiębiorczych cech, będących zarazem kategoriami konkursowymi, tj.: odwaga biznesowa, motywacja do rozwoju, innowacyjność, wytrwałość w działaniu oraz odpowiedzialność za innych.

Podczas finałowego Demo Day, uczestnicy rywalizowali o nagrody o łącznej wartości aż 75 tys. zł, w tym 10 nagród głównych, nagrodę publiczności oraz nagrodę specjalną, przyznawaną przez prezesa Grupy Eurocash – Luisa Amarala.

Jury nie tylko uhonorowało 10 zespołów pierwotnie przewidzianymi nagrodami w wysokości po 5 tys. zł, ale także przyznało dodatkowe 3 wyróżnienia o wartości 3 tys. zł każde.

Wśród zwycięskich projektów znalazły się:

w grupie młodszej: projekt aplikacji służącej do wychowu matek pszczelich; firma oferująca szeroki zakres usług filmowania za pomocą drona; aplikacja wspierająca naukę, program do prezentacji produktów online; a także platforma networkingowa dla młodych;

w grupie starszej: projekt platformy wspierającej inwestorów, marketplace usług dla zwierząt; aplikacja wspomagająca zarządzanie personelem; gumy funkcyjne do żucia; a także gra audialna.

Wyróżniono także 3 projekty, które także przykuły uwagę Jury: projekt inteligentnej, pasieki; kanał YouTube wspierający przedsiębiorczość młodych ludzi; platforma marketplace dla tancerzy.