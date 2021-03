Eurocash przejmuje. Udziały w sieci Arhelan przedmiotem transakcji

Arhelan łączy się z Eurocashem, fot. za Arhelan

Eurocash zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której nabędzie 49% (a docelowo 50%) udziałów w spółce Arhelan prowadzącej ponad 100 sklepów detalicznych w północno-wschodniej Polsce. Transakcja uzależniona jest od spełnienia szeregu warunków, w szczególności uzyskania przez Eurocash zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na przejęcie kontroli nad Arhelanem.

Zawarta przez strony umowa inwestycyjna przewiduje, że w późniejszym terminie Eurocash nabędzie dodatkowo 1% udziałów w Arhelanie, zwiększając tym samym swoje zaangażowanie do 50%. Umowa określa również zasady współpracy Arhelanu z Grupą Eurocash, w tym docelowego funkcjonowania Arhelanu w ramach struktur franczyzowych sieci Delikatesy Centrum pod logo Polskie Sklepy Arhelan oraz Delikatesy Centrum.

Dzięki transakcji Eurocash zyskuje partnera do wspólnego rozwoju sieci detalicznej w północno-wschodniej Polsce, docelowo w ramach struktur franczyzowych Delikatesy Centrum pod logo Polskie Sklepy Arhelan oraz Delikatesy Centrum. Wsparcie kapitałowe ze strony największego hurtowego dystrybutora żywności w Polsce, a także jego doświadczenie i know-how, umożliwią szybszy rozwój sieci sklepów Arhelan.



– Arhelan to nasz ważny partner biznesowy w tym regionie Polski. Dzięki wieloletniej współpracy w zakresie zaopatrzenia hurtowego mieliśmy okazję poznać filozofię pracy tej sieci. Mamy ogromny szacunek dla osób, które stworzyły tę organizację od podstaw i z sukcesami zarządzają nią na bardzo konkurencyjnym rynku. Postanowiliśmy zaangażować się w jej dalszy rozwój – komentuje Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.



Firma Arhelan działa na rynku od 1991 roku i zatrudnia prawie 2000 pracowników. Jej przychody ze sprzedaży w 2020 r. przekroczyły 500 mln zł. Wyróżnikami marki są świeże produkty, pozyskiwane od sprawdzonych dostawców.



– W obliczu zmieniających się warunków rynkowych, ekspansji dużych sieci, jak również wyzwań związanych z nowymi regulacjami prawnymi oraz postępującą digitalizacją, chcemy zapewnić klientom dostęp do atrakcyjnej oferty asortymentowej oraz cenowej, uwzględniającej specyfikę lokalnych rynków, na jakich działają nasze sklepy. Jednocześnie rozumiemy, że musimy inwestować nie tylko w rozwój sieci, ale też w nowoczesne narzędzia marketingowe i informatyczne. Dlatego łączymy siły z partnerem, z którym będziemy mogli lepiej wykorzystać potencjał rozwoju naszej firmy – mówi Helena Burzyńska, członek zarządu oraz założycielka sieci Arhelan.