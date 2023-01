Eurocash radzi franczyzobiorcom: Postaw na wielopaki i marki własne

- W 2022 r. na rynek FMCG w Polsce największy wpływ miała rosnąca inflacja oraz wzrost cen energii i paliw. Pomimo tych trudności sklepy lokalne o powierzchni do 300 mkw. odnotowały w okresie od stycznia do października wzrost liczby transakcji o 3,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem w 2021 r. Jednocześnie wzrost wartości sprzedaży wyniósł w nich ponad 11 proc. Dzięki regularnym promocjom, atrakcyjnemu asortymentowi i bliskości konsumenta, właścicielom sklepów lokalnych udało się utrzymać przy sobie klientów, a ci niezmiennie poszukują najlepszych ofert - pisze Grupa Eurocash na swoim blogu.

Eurocash: Cena zyskała na znaczeniu

Grupa zauważa, że cena produktów spożywczych była kluczowym determinantem, wpływającym na decyzje zakupowe Polaków w 2022 r. W związku z rosnącymi kosztami życia konsumenci poszukiwali oszczędności – także podczas codziennych zakupów. W badaniach blisko 50 proc. respondentów deklarowało, że w czasie kryzysu wybiera produkty w niższej cenie, a 40,8 proc., twierdziło że kupuje mniej. Klienci częściej sięgali po tańsze alternatywy markowych produktów i marki własne. Najczęściej poszukiwali zamienników dla tych kategorii, które odnotowały największe wzrosty cen: masła, mleka czy mąki.

Konsumenci szukają w sklepie tańszych zamienników shutterstock

Wskazówki Eurocashu dla franczyzobiorców

Jakie rady na 2023 r.? ma Eurocash dla detalistów?

- postaw na wielopaki oraz produkty o większej gramaturze – przygotuj ofertę, która pozwoli klientom zaoszczędzić na podstawowych artykułach żywnościowych. Kupując wielopaki, klienci zapłacą mniej za jednostkowy produkt, natomiast większa gramatura artykułu pozwoli kupić więcej w atrakcyjnej cenie,

- zadbaj o produkty marki własnej – wybierając asortyment do swojego sklepu, nie zapominaj o dostępności tańszych zamienników. Artykuły te są przystępne cenowo i stanowią ważny punkt na liście zakupowej klientów,

- wzmacniaj lojalność klientów – przyłącz się do programu lojalnościowego i nagradzaj klientów za robienie zakupów w sklepie. Pozwoli to nawiązać relację z odwiedzającymi, a także przyczyni się do wzrostu sprzedaży,

- modyfikuj ofertę promocyjną – analizuj paragony zakupowe swoich klientów i wprowadź atrakcyjne promocje na produkty, które wybierają klienci. Ponadto, stawiając na produkty chętnie kupowane minimalizujesz ryzyko strat i marnotrawienia żywności, a co za tym idzie – marnotrawienia pieniędzy.