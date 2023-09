Eurocash się wzmacnia, firma Palikota w postępowaniu układowym, 12 mld zł przychodów Dino

Kłopoty firmy Janusza Palikota

Zarząd Manufaktury Piwa, Wódki i Wina złożył do sądu wniosek o postępowanie układowe z wierzycielami, po tym jak jeden z nich zawnioskował o postępowanie sanacyjne i upadłość spółki.

o uruchomienie postępowania zatwierdzającego układ z wierzycielami, w ramach postępowania restrukturyzacyjnego. Celem wniosku jest ochrona aktywów należących do spółek Grupy przed zapowiadanymi przez część wierzycieli wnioskami o upadłość, jak również przed politycznie motywowanymi atakami ze strony organów państwa - podała spółka.

Pracownicy Delikatesów Centrum mają nowego szefa

Z początkiem września do zespołu Grupy Eurocash dołączy Hugo Mesquita, manager z ponad 20-letnim, międzynarodowym doświadczeniem. Obejmie stanowisko dyrektora generalnego Delikatesów Centrum – będzie odpowiedzialny za rozwój ponad 400 sklepów własnych sieci.Zdobywał doświadczenie w Biedronce i Netto.



Przypomnijmy, że do Delikatesów Centrum dołączyli również: Marek Lipka z Carrefoura i Alessandro Beda z Biedronki.

Półroczne wyniki Dino, Eurocashu i Grupy Muszkieterów

Po 6 miesiącach br. przychody ze sprzedaży Dino Polska wyniosły12 092 972 tys. zł w porównaniu do 8 740 937 tys. zł w I półroczu 2022 r. Zysk netto wyniósł 632 847 tys. zł w porównaniu do 464 513 tys. zł rok wcześniej. Na koniec czerwca 2023 r. Dino Polska zwiększyła rozmiary swojej sieci do 2272 placówek, wobec 1975 rok wcześniej. Ekspansji geograficznej towarzyszyło utworzenie ponad 4,9 tys. nowych miejsc pracy.

W pierwszym półroczu br. łączne przychody Grupy Eurocash wyniosły prawie 16 mld zł i były o 11% wyższe niż w analogicznym okresie 2022 roku, natomiast skonsolidowana EBITDA wzrosła o blisko 7% r/r do 434 mln zł. Grupa zdołała również w całości odrobić stratę netto z pierwszego kwartału (który tradycyjnie jest najsłabszym kwartałem w roku w handlu FMCG) i pierwsze półrocze 2023 roku zakończyła dodatnim wynikiem netto wynoszącym 1 mln zł wobec 31 mln zł straty netto w pierwszej połowie 2022 roku. Istotnie – o 149 mln zł – wzrosły też w tym okresie przepływy operacyjne.

Sprzedaż sieci Intermarché wzrosła w pierwszym półroczu br. o blisko 16% w ujęciu like-for-like. W tym samym okresie obroty szyldu Bricomarché zwiększyły się o 2,6%.

Ustawy o systemie kaucyjnym i zakazie sprzedaży energetyków nieletnim z podpisem prezydenta

Prezydent podpisał ustawę o systemie kaucyjnym opakowań. Nowela przewiduje, że system kaucyjny zostanie wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2025 r. Nowe przepisy wdrożą unijną dyrektywę ws. zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko.

Nowelizacja przewiduje, że do jednorazowych butelek z plastiku o pojemności do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra doliczona zostanie kaucja, której wysokość zostanie określona w rozporządzeniu. Zgodnie z opublikowanym w kwietniu projektem rozporządzenia ma ona wynieść 50 gr. Kaucja będzie zwracana przy zwrocie opakowań w sklepie bez konieczności pokazania paragonu.

Duże sklepy, o powierzchni powyżej 200 mkw. będą musiały odbierać puste opakowania, natomiast te o mniejszej powierzchni, będą mogły przystąpić do systemu dobrowolnie. Nieodebrana kaucja zostanie przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.

Andrzej Duda podpisał również nowelizację ustawy wprowadzającą całkowity zakaz sprzedaży napojów z dodatkiem tauryny i kofeiny osobom poniżej 18. roku życia. Ustawa wprowadza też zakaz sprzedaży takich napojów na terenie szkół, innych jednostek oświatowych oraz w automatach.

Ustawa nakłada na producentów lub importerów napoju z dodatkiem kofeiny lub tauryny obowiązek oznaczenia opakowania wyrobu widoczną, czytelną i umieszczoną w sposób trwały informacją o treści "Napój energetyzujący" lub "Napój energetyczny". Podmiot sprzedający napoje z dodatkiem kofeiny lub tauryny osobom poniżej 18. roku życia, na terenie szkół, jednostek systemu oświaty oraz w automatach będzie podlegał karze grzywny do 2000 zł.

Właściciel Żabki przejął Polmos Bielsko-Biała

Stock Spirits Group, poprzez swoją polską spółkę zależną Stock Polska, sfinalizowała przejęcie Polmosu Bielsko-Biała S.A. Transakcja ta jest ważna dla rozwoju działalności grupy w Polsce i Europie. W wyniku przejęcia Stock Spirits będzie miał pełną ofertę w segmencie wódek w Polsce w kategoriach mainstream i premium. Marki wódek premium Polmosu będą również silnym motorem eksportu tej kategorii w Europie. Od listopada 2021 roku Stock Spirits Group jest jedną ze spółek portfelowych CVC Capital Partners, która jest również właścicielem Żabki.

Promocja Biedronki na celowniku UOKiK

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny stawia zarzuty Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci Biedronka. Zdaniem urzędu konsumenci nie otrzymali rzetelnych informacji na temat zasad promocji „Magia Rabatów Zabawki i Książki – Voucher”.

Według oceny UOKiK materiały reklamowe prezentowane przez spółkę w sklepach Biedronka eksponowały wyłącznie informacje na temat korzyści wynikającej z promocji, czyli zwrotu 50 proc. wartości zabawek i książek na voucher. Inne ważne informacje, takie jak wyłączenia produktów, były pokazane w sposób nieczytelny, małą czcionką lub nie było ich wcale. Co więcej, skomplikowany regulamin oferty nie był dostępny w sklepach, można się było z nim zapoznać wyłącznie na stronie internetowej Biedronki.

Jaka franczyza? Projekt w konsultacjach

Projekt nowelizacji ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy - Prawo własności przemysłowej, zawierający regulacje z zakresy franczyzy trafił do konsultacji.

Jaki problem ma rozwiązać ustawa o franczyzie? Ministerstwo Sprawiedliwości pisze, że z obserwacji rynku wynika, że pozycja franczyzodawcy, pomimo że formalnie obie strony są przedsiębiorcami, jest w praktyce silniejsza od franczyzobiorcy. Umowy franczyzowe często nie podlegają negocjacjom, są umowami adhezyjnymi, zawieranymi masowo przy użyciu wzorców. Franczyzobiorcy często są małymi lub mikroprzedsiębiorcami i w razie konfliktów często nie stać ich na prowadzenie sporów prawnych z franczyzodawcami, przez co sprawy te nie trafiają do sądów. Do Ministerstwa Sprawiedliwości wpłynęły informacje wskazujące na występujące w obrocie dysfunkcje systemów franczyzowych w istotny sposób wpływające na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

Intersport trafi w ukraińskie ręce

Do UOKiK trafił wniosek o przejęcie przez Galynę Fedoriwnę Gerega, obywatelkę Ukrainy, kontroli nad Intersport Polska S.A. 29 sierpnia 2023 r. spółka zawarła z EpicentrK Llc z siedzibą w Kijowie oraz partnerem biznesowym inwestora - Paravita Holding Limited z siedzibą w Nikozji, aneks do umowy inwestycyjnej dotyczącej wspólnej inwestycji w Intersport. Zgodnie z aneksem został przedłużony termin na uzyskanie niezbędnych zgód Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów do 30 września br.