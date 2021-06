Eurocash startuje z konkursem dla młodych przedsiębiorców

Konkurs Herosi na Starcie; fot. materiały prasowe

Grupa Eurocash wspiera młodych przedsiębiorców w startupowym konkursie Herosi na Starcie. Do wygrania środki na rozwój własnego biznesu.

Młodzi ludzie z własnym pomysłem na biznes mogą się już zgłaszać do kolejnej edycji startupowego konkursu Herosi na Starcie. Do wygrania jest nawet 30 tys. zł na rozwój. Wśród korzyści dla uczestników są także warsztaty, program mentoringowy i szansa na wdrożenie projektu w ramach Grupy Eurocash – organizatora konkursu, który za cel stawia sobie rozwijanie przedsiębiorczości wśród Polaków. Czas na zgłoszenia upływa 11 lipca 2021 r.

Herosi na Starcie to konkurs realizowany w dwóch grupach wiekowych: 16-19 i 20-26 lat. Z początkiem czerwca ruszyła jego 2. edycja. Już teraz uczestnicy mogą zgłosić swój pomysł na innowacyjny biznes na stronie: https://herosi.akademiaeurocash.com.pl/ i powalczyć zarówno o nagrody finansowe, jak i pozyskanie od organizatora, Grupy Eurocash, realnego wsparcia we wdrożeniu go w życie.

W tym roku walka o nagrody będzie się toczyć w kategoriach odzwierciedlających 5 cech, które powinien w sobie rozwijać każdy przedsiębiorca. To odwaga biznesowa, motywacja do rozwoju, innowacyjność, wytrwałość w działaniu oraz odpowiedzialność za innych. Uczestnicy będą mogli nad nimi pracować w toku merytorycznych warsztatów i programu mentoringowego. W ten sam sposób będą mogli nabyć także praktyczne kompetencje, które w niedalekiej przyszłości pomogą im znaleźć inwestora i wcielić swój pomysł w życie. Nauczą się m.in. tworzyć biznesplany, przekonująco prezentować swoje pomysły przed potencjalnymi inwestorami oraz planować działania z zakresu marketingu i sprzedaży.

– W Grupie Eurocash za cel stawiamy sobie wspieranie polskiej przedsiębiorczości, także wśród młodych ludzi. Wierzymy, że to właśnie oni są przyszłością biznesu i mają szansę podbić rynek swoimi świeżymi i nowoczesnymi rozwiązaniami. Już od 26 lat współpracujemy z niezależnymi właścicielami firm w całej Polsce, wspierając ich w zakresie najnowszych narzędzi biznesowych i oferując dostęp do aktualnej wiedzy branżowej. Tym samym chcemy podzielić się z młodymi ludźmi, którzy wezmą udział w projekcie – mówi Pedro Martinho, Członek Zarządu Grupy Eurocash.

50 tys. zł do rozdania w kategoriach