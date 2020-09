Eurocash: W czasie epidemii zapobiegliśmy podnoszeniu cen

- Epidemia koronawirusa to duży sprawdzian dla wszystkich przedsiębiorców. Ta trudna sytuacja pokazała, że współpraca z silnym partnerem w ramach systemu franczyzowego, partnerskiego lub agencyjnego w tak niepewnych czasach stanowi skuteczną ochronę dla prowadzonego biznesu - uważa Pedro Martinho, członek zarządu Grupy Eurocash.

- Przedsiębiorcy współpracujący z Grupą Eurocash mieli zapewniony dostęp do niezbędnych środków ochrony osobistej, jak również do materiałów dotyczących epidemii, higieny i bezpieczeństwa czy pomocy prawnej. Każdy z przedsiębiorców mógł liczyć na szybką, fachową pomoc - jeśli sam zachorował, ktoś z jego pracowników lub gdy trzeba było zrobić dezynfekcję sklepu. Jako duża firma mogliśmy szybko wypracować procedury, a także zapewnić wsparcie ze strony odpowiednich ekspertów. Przedsiębiorca niezrzeszony sam nie ma takich możliwości - wyjaśnia Pedro Matinho.

- Inną kwestią są ceny towarów. Wielu producentów chciało skorzystać z sytuacji kryzysowej i podnosiło ceny. My od początku negocjowaliśmy z dostawcami i współpracowaliśmy z UOKiK, by nie dochodziło do nadużyć związanych z nagłym podnoszeniem cen - dodaje przedstawiciel Eurocashu.

Grupa Eurocash opublikowała właśnie raport podsumowujący jej zaangażowanie w walkę z epidemią w ciągu ostatnich miesięcy. W raporcie „Sieć Społecznego Zaangażowania Grupy Eurocash w walce z COVID-19” zaprezentowano działania podjęte dla, i przez pracowników, przedsiębiorców i konsumentów w okresie od marca do sierpnia 2020 r.