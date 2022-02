Eurocash w Holdingu Spożywczym? Analityk: Ten pomysł nie jest pozbawiony sensu

- Trudno skomentować informację o ewentualnym przejęciu detalu Eurocashu przez Maximę – na razie traktujemy to w kategoriach plotek. Same komunikaty Eurocash nie mówią wiele – inwestorom zostało umożliwione badanie spółki, ale nie podano kto to jest i jakiego segmentu dotyczy - Dariusz Dadej, Analityk, Departament Analiz i Doradztwa Noble Securities.

Przypomnijmy, 1 lutego podaliśmy niepotwierdzoną informację, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe. Jak dowiedzieliśmy się, rozmowy na ten temat już trwają. Maxima Grupe mogłaby być zainteresowana częścią detaliczną Eurocash, w tym głównie siecią Delikatesy Centrum.

Zdaniem Dariusza Dadeja, ostatnie zmiany w zarządzie Eurocash są zdecydowanie dobrym ruchem. - Patrząc na oczekiwania inwestorów i wyniki spółki widać było, że stary zarząd nie radził sobie już dobrze. Nie ulega wątpliwości, że Eurocash musi podjąć jakieś działania. Czy będzie to sprzedaż detalu? Zobaczymy – mówi nam analityk.

Jak szacuje, w Eurocash segment hurtu generuje dwie trzecie przychodów, jedna trzecia to detal a projekty, m.in. Frisco, Duży Ben to 2-3 proc. przychodów.

- Moim zdaniem Eurocash powinien szukać możliwości dokapitalizowania i szybkiego rozwoju Frisco. Jeżeli Eurocash chciałby rozwijać się szybciej niż do tej pory to wydaje się, że Frisco byłoby idealnym kandydatem, by w tym pomóc – ocenia Dariusz Dadej.

Czy Eurocash pasowałby do Narodowego Holdingu Spożywczego?

- Można tak pomyśleć, patrząc np. na nowego prezesa grupy i zmiany w zarządzie. Pan Paweł Surówka to osoba do tej pory związana ze spółkami Skarbu Państwa, co oznacza, że umiałby poznać Eurocash dużo lepiej, dzięki czemu łatwiej byłoby ją wycenić. Ten pomysł nie jest pozbawiony sensu, ale w dalszym ciągu jesteśmy w sferze spekulacji – mówi analityk.