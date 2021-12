Eurocash wciąż na zakręcie? Jakie wyzwania przed nowym prezesem

Wielkie zmiany, nowe otwarcie. Luis Amaral rezygnuje z funkcji prezesa Eurocashu.

Jak radziła sobie spółka w mijającym roku?

Przegląd opcji. Co dalej?

W kwietniu br. dowiedzieliśmy się, że Eurocash już na początku 2021 r. podpisał umowę z doradcą strategicznym, a następnie zaangażował do procesu doradców finansowych i komercyjnych. W ramach przeglądu, spółka miała przeanalizować scenariusze obejmujące m. in. ewentualne pozyskanie nowych inwestorów dla spółki lub wybranych segmentów jej biznesu. Analizowane miały być również potencjalne opcje związane z reorganizacją grupy w celu dalszego uporządkowania jej struktury, a nawet możliwość zbycia aktywów. Czy Eurocash nadal poszukuje inwestora strategicznego?

Na ratunek Delikatesom Centrum

W maju Grupa prowadząca sieć Delikatesy Centrum zdecydowała się na wdrożenie planu naprawczego w sklepach własnych. Do zadania wytypowano tzw.grupę ratowniczą.

– Pod względem efektywności, w tym sprzedaży na metr kwadratowy, sklepy własne Delikatesów Centrum ustępują placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców. Naszym celem jest, aby „równały w górę” do najlepszych. Na początku br. wdrożyliśmy program naprawczy, do którego wytypowaliśmy 180 placówek najsłabiej radzących sobie na rynku– zapowiedział wówczas Jacek Owczarek, członek zarządu Grupy Eurocash.

Czy działania przyniosły oczekiwane efekty?

Detal wciąż obciąża wyniki

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w trzecim kwartale br. wyniosła 1,61 mld zł i była o ponad 2% wyższa niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wynik EBITDA detalu wzrósł o 11% rdr do 85 mln zł.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Eurocash w trzecim kwartale 2021 r. wyniosły 7,03 mld zł i były o 1% wyższe rdr. Sprzedaż w segmencie hurtowym była na porównywalnym poziomie co przed rokiem, natomiast w segmencie detalicznym zwiększyła się o ponad 2% rdr.

Grupa zanotowała dalszą poprawę rentowności w hurcie oraz lepsze niż przed rokiem wyniki w detalu. Wypracowany w ostatnim kwartale zysk netto wyniósł 31,1 mln zł wobec 33,7 mln zł w trzecim kwartale 2020 r.

– Trzeci kwartał tego roku, podobnie jak drugi, był trudnym okresem dla małych sklepów, co znalazło odzwierciedlenie w spadku sprzedaży w hurtowniach Cash&Carry. Wyższą sprzedażą osiągnęliśmy natomiast w formacie Eurocash Dystrybucja, czyli w biznesie skierowanym do większych sklepów. Postępująca cyfryzacja naszej działalności przekłada się natomiast na dalszą poprawę rentowności w hurcie. Już około 43% łącznej sprzedaży w tym segmencie jest realizowane za pośrednictwem platformy eurocash.pl – wskazał Jacek Owczarek, członek zarządu i dyrektor finansowy Grupy Eurocash.

– Wyższa sprzedaż w segmencie detalicznym to głównie efekt poprawy w supermarketach własnych. Pod względem efektywności, wciąż jednak ustępują one placówkom prowadzonym przez franczyzobiorców, co oznacza duży potencjał prowadzonej reorganizacji. Zgodnie z zapowiedziami, do końca roku zamkniemy 59 sklepów, które najsłabiej radziły sobie na rynku i w których podjęte działania naprawcze nie rokowały trwałą poprawą rezultatów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2021 r. sklepy te przyniosły spadek sprzedaży segmentu o 22 mln zł oraz obniżyły EBITDA Grupy o 14,4 mln zł. Proces zamykania tych placówek rozpoczęliśmy w czwartym kwartale i liczymy, że w przyszłym roku przyniesie on wzrost efektywności i rentowności całego segmentu – dodał.

Frisco w końcu rentowne

Powodów do radości dostarcza za to internetowe Frisco.pl.

Sprzedaż segmentu Projekty w trzecim kwartale br. sięgnęła 123 mln zł i była o 22% wyższa niż w analogicznym okresie 2020 r., głównie dzięki dalszej ekspansji e-supermarketu oraz rozwojowi sieci marketów alkoholowych Duży Ben. Po Warszawie, Wrocławiu i Poznaniu, w trzecim kwartale tego roku Frisco udostępniło swoją ofertę e-zakupów dla mieszkańców Krakowa. W grudniu dołączyło Trójmiasto.

W ubiegłym roku spółka Frisco po raz pierwszy w historii swojej działalności osiągnęła zysk netto w wysokości 0,6 mln zł. Plany Eurocashu względem e-commercowej odsłony biznesu to m.in. poprawa pozycji cenowej, dalsza ekspansja oraz poprawa pozycji negocjacyjnej wobec instytucji finansujących.

- Frisco.pl jest najnowocześniejszym e-sprzedawcą w sektorze spożywczym. Jednak przede wszystkim naszym celem i długofalowym planem – i taka też była geneza przejęcia - jest wykorzystanie doświadczeń i rozwiązań na potrzeby naszej współpracy z niezależnymi detalistami. Chcemy, by to oni przede wszystkim zyskali na know-how i doświadczeniach on-line, które zyskujemy w ramach Frisco.pl – wskazał Eurocash.

Zgoda na przejęcie Arhelanu

Grupa nie zrezygnowała też z przejęć. W marcu br. Eurocash zawarł umowę inwestycyjną, na podstawie której miał nabyć 49% (a docelowo 50%) udziałów w spółce Arhelan prowadzącej ponad 100 sklepów detalicznych w północno-wschodniej Polsce.

15 października Eurocash otrzymał decyzję prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wniosek złożono w maju br.), w której prezes UOKiK wyraził bezwarunkową zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Eurocash kontroli nad Arhelan.

Umowa określa również zasady współpracy Arhelanu z Grupą Eurocash, w tym docelowego funkcjonowania Arhelanu w ramach struktur franczyzowych sieci Delikatesy Centrum pod logo Polskie Sklepy Arhelan oraz Delikatesy Centrum..

Nie była to jednak ostania decyzja UOKiK względem Eurocashu.

Kara finansowa

W grudniu prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 76 mln zł kary na Eurocash za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

- Przeprowadzone postępowanie wykazało, że spółka Eurocash pobierała od dostawców produktów rolnych i spożywczych szereg dodatkowych oraz nieuzasadnionych opłat. Część usług, za które płacili kontrahenci, w ogóle nie była wykonywana, a niektóre spółka powinna świadczyć w ramach podpisanej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. Ponadto dostawcy nie otrzymywali informacji o kosztach i rezultatach niektórych usług. Celem tego typu działań Eurocash było obniżenie wynagrodzenia podmiotom dostarczającym do sklepów produkty rolne i spożywcze. Określona w toku postępowania wartość nieuzasadnionej korzyści osiągniętej przez Eurocash w wyniku zakwestionowanych praktyk wobec podmiotów, względem których spółka dysponowała przewagą kontraktową, wyniosła w latach 2018-2020 ponad 43 mln zł - uzasadniał decyzję Tomasz Chróstny.

Grupa Eurocash nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK, w tym ze stwierdzeniem, że spółka ma przewagę kontraktową nad zagranicznymi koncernami. - Gdyby tak było, nie byłoby sytuacji, w której ceny oferowane dyskontom przez producentów są znacząco niższe niż ceny producentów w kanale zaopatrzenia niezależnych polskich sklepów - czytamy w oświadczeniu Grupy.

Jak podaje Eurocash, wśród rzekomo poszkodowanych dostawców, znajdują się zlokalizowane w Polsce firmy będące częścią takich gigantów jak koncern Nestle (największy producent żywności na świecie), amerykański Kraft Heinz, francuski Danone czy też niemiecka Unternehmensgruppe Theo Müller.

– Nałożenie kary na Eurocash najprawdopodobniej wzmocni dyskryminujące praktyki dostawców wobec segmentu polskich sklepów niezależnych co jeszcze bardziej pogorszy ich konkurencyjność względem sieci dyskontowych. Nie leży to ani w interesie polskiego konsumenta ani polskiej gospodarki – powiedział Jacek Owczarek.

Eurocash zamierza skorzystać z prawa odwołania do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów od niniejszej decyzji. Ostateczna wysokość kary oraz termin zapłaty zostaną ustalone po zakończeniu postępowania odwoławczego i wydaniu prawomocnego wyroku w ww. sprawie. Czy finał tej sprawy będzie kluczowy dla dalszych planów spółki?