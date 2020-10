Eurocash: Wielu producentów przekonało się do sklepów niezależnych, poprawiając w nich swoją ofertę

W ciągu ostatniego roku sklepy niezależne poprawiły swoją konkurencyjność cenową względem dyskontów i supermarketów. Jednak ograniczenia wywołane przez COVID-19 sprawiły, że znowu wielu producentów zaczęło proponować gorsze warunki handlowi niezależnemu i jego klientom – wynika z analizy drugiego kwartału 2020 roku na podstawie rankingu Grupy Eurocash i Polskiej Izby Handlu „Równi w Biznesie”.

W prowadzonych w ramach rankingu analizach indeksów cenowych nie chodzi o inflacyjne zmiany cen, które monitoruje np. Główny Urząd Statystyczny, ale o różnice w średnich cenach tego samego, najpopularniejszego asortymentu, oferowanego przez największych producentów FMCG w sklepach niezależnych w porównaniu z supermarketami i dyskontami.

– Takie porównanie lepiej pokazuje realne różnice, z jakimi stykają się konsumenci w różnych sklepach i wskazuje producentów, którzy naszym zdaniem grają nie fair – mówi Dominik Kasperek, Dyrektor Działu Zakupów Centralnych Grupy Eurocash, która współpracuje z ponad 80 tys. przedsiębiorców, właścicielami lokalnych sklepów w całym kraju.

Porównanie indeksów cenowych rankingu „Równi w Biznesie” z kwietnia i maja 2019 roku z „covidowym” drugim kwartałem bieżącego roku pokazuje, że wielu producentów przekonało się do sklepów niezależnych, poprawiając w nich swoją ofertę. W relacji z dyskontami poprawa nastąpiła aż w 16 z 29 monitorowanych kategorii produktowych, a najwięcej jeśli chodzi o ceny ryżu (spadek różnicy w cenach z 35 do 12%), makaronu (spadek z 25 do 6%), chipsów i popcornu (z 25 do 22%), dżemów (z 24 do 20%), mleka (z 20 do 16%), ketchupu (z 19 do 16%) oraz herbaty (z 11 do 8%). Także w relacji z supermarketami handel niezależny poprawił konkurencyjność cenową w 17 z 29 kategorii, a najwięcej jeśli chodzi o czekolady (spadek z 16 do 13%), mleczne desery (z 13 do 10%), dżemy (z 12 do 9%) i makarony (z 5 do 2%).

Jednak nadal różnice cenowe tego samego asortymentu i tych samych producentów między sklepami niezależnymi a dyskontami wahają się między 6% (makarony) a 27% (ciastka). W odniesieniu do supermarketów wynoszą one od 2% (makarony i warzywa konserwowe) do 15% (musztardy).

– Konsumenci są gotowi płacić kilka procent więcej za wygodę jaką są zakupy w pobliżu domu lub miejsca pracy, ale przy większych różnicach zwykle rezygnują z zakupów, co nie służy ani im, ani właścicielom sklepów, ani tym bardziej producentom – uważa Dominik Kasperek.