Eurocash wyciąga asa z rękawa!

Franczyzowa sieć sklepów ABC organizowana przez Grupę Eurocash na początku miesiąca zaprezentowała swoim partnerom nową strategię handlowo-marketingową.

Sieci z Grupy Eurocash powalczą cenowo z dyskontami

23 lutego plan wszedł w kolejny etap. Cel? Walka o klientów. Narzędzie? Oczywiście niskie ceny! Sposób? Negocjacje cenowe prowadzone przez grupę 11 tys. sklepów!

Nowe zasady dla franczyzobiorców ABC

Sieć ABC wprowadza dla franczyzobiorców następujące zmiany:

1. gazetka wydawana w formie papierowej będzie zawierać zdecydowanie lepsze oferty skierowane do konsumentów

- 48 modułów ofert hitowych i multisztukowych

- wraz z gazetką franczyzobiorcy otrzymają wydrukowane etykiety cenowe - do wycięcia i umieszczenia na półkach

- komplet plakatów zapraszających do sklepów

- gazetka pełna atrakcyjnych ofert, których "nie powstydziłby się dyskont czy supermarket"

- Eurocash wprowadza wyrównanie marży produktów umieszczonych z gazetce poprzez notę księgową

2. Mniejsze sklepy poniżej 100 mkw. mogą korzystać i otrzymywać drukowaną gazetkę lub korzystać z dedykowanego obowiązkowego plakatu zawierającego 12 modułów

3. Wszystkie sklepy z koncesją otrzymają obowiązkową ulotkę alkoholową - 8 modułów

4. Oferta handlowo-zakupowa Cash&Carry będzie zawierać:

- ceny zakupu do gazetki składającej się z 48 modułów, plakatu 12 modułów, ulotki alkoholowej 8 modułów i innych plakatów okazjonalnych.

- dodatkowo do ok. 120 modułów spożywczych i 50 modułów alkoholowych w dedykowanych katalogach on-line aplikacji cash&carry (oferta tylko dla konsumentów i sklepów zrzeszonych w Eurocash Sieci Partnerskie sp. z o.o). Produkty te będą budowały ekspertyzę asortymentową sklepów sieci i będą widoczne na stronie sieci.

Ponadto, od II kwartału Eurocash będzie uruchamiał sukcesywnie takie programy jak "Ochrona Portfela", " Pakiet Stałych Multisztuk" oraz "Wielką Loterię Sieci Partnerskich".

Eurocash i ustalenia centralne

- Efekty negocjacji Eurocash Sieci Partnerskich sp. z o.o. widzą Państwo w gazetce, która została dostarczona do sklepu. Kluczowe dla osiągnięcia równie dobrych ofert w kolejnych cyklach jest egzekucja ustaleń centralnych. W związku z tym prosimy o nieprzekraczanie cen maksymalnych wskazanych w przesłanych Państwu materiałach. Bez uwidocznienia cen konsumentom nie będzie oczekiwanych wzrostów sprzedaży - pisze Eurocash w liście do partnerów.

Pierwszy i drugi kwartał roku Eurocash traktuje jako okres przejściowy. - Od III kwartału wprowadzamy nową matrycę korzyści partnerskich, gdzie rabaty retro i budżety liniowe sieciowe będą uzależnione od poziomu egzekucji (min. 80 proc.) - czyli akceptacji obowiązkowych akcji promocyjnych.

ABC niskich cen

To będzie nowy rozdział Eurocashu w walce o klienta. Czy będzie udany?

gazetka sieci ABC

Liczba sklepów sieci ABC na koniec 3 kwartału 2022 r. wyniosła 8704, o 439 mniej niż przed rokiem. Jest to związane m.in. z rozpoczętym pod koniec 2022 r. procesem przeglądu sieci sklepów.