Eurocash zatrudnia 2 tys. Ukraińców. Sprowadza do Polski ich rodziny

Dystrybutor FMCG w Polsce wspiera pracowników pochodzących z Ukrainy w bezpiecznym sprowadzeniu ich rodzin do naszego kraju. Spółka działa w tym zakresie we współpracy z Agencją Pracy Tymczasowej. Oferuje pomoc przy zakwaterowaniu, a także wsparcie w postaci produktów spożywczych. W sumie od wybuchu wojny udało się sprowadzić do Polski już 400 rodzin ukraińskich pracowników Grupy Eurocash.

Grupa Eurocash zatrudnia w Polsce ponad 20 tys. osób. Blisko 2 tys. ma obywatelstwo ukraińskie.

Wcześniej Grupa Eurocash dołączyła do bojkotu produktów rosyjskich i białoruskich. Wstrzymane zostały zarówno zakupy, jak i sprzedaż tych produktów we wszystkich kanałach Grupy.

We współpracy z Caritas Polska Grupa przekazała już ponad 4 tys. paczek dla uchodźców, a w nich blisko 40 ton żywności i podstawowych artykułów higienicznych. Kolejne paczki są w przygotowaniu.