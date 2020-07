Euromonitor: W segmencie FMCG kluczowe będzie dotarcie do konsumentów ze starszego pokolenia

Fot. Shutterstock

Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 20 lat globalna populacja w wieku 65+ wzrośnie o 600 milionów, osiągając 1,3 miliarda. Stwarza to nowe możliwości, ale też wyzwania w sektorze handlu detalicznego, a także tworzy nowe trendy społeczne, gospodarcze i konsumpcyjne – wynika z raportu Euromonitora.

Zdaniem ekspertów Euromonitora, starzenie się społeczeństwa będzie jedna z sił kształtujących nasz świat, obok rozwoju technologicznego i zmian klimatu.

Przewiduje się, że w 2040 r. na całym świecie populacja osób w wieku 65+ osiągnie średni dochód brutto w wysokości 21 811 USD, co oznacza wzrost o 38% w stosunku do 2020 r., przy stałych cenach z 2019 r. Jednak wzrost ten będzie słabszy niż wzrost dochodów całej populacji na świecie, który według prognoz w tym samym okresie wyniesie 51%, co odzwierciedla fakt, że osoby starsze na ogół już nie pracują.

- Oczekuje się, że osoby starsze w regionie Azji i Pacyfiku do 2040 roku odnotują najszybszy wzrost dochodów ze wszystkich regionów, a ich średni dochód brutto wzrośnie o około 97%, ze względu na silną ekspansję gospodarczą regionu. Ameryka Północna i Europa Zachodnia odnotują najsłabsze przyrosty dochodów w grupie wiekowej powyżej 65 lat, chociaż starsze populacje w tych rozwiniętych regionach już teraz cieszą się jednymi z najwyższych dochodów na świecie – czytamy w raporcie firmy Euromonitor.

Starzenie się społeczeństwa zmieni rynek pracy, konsumpcję i wzrost gospodarczy. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie starszych konsumentów, długoterminowy sukces osiągną strategie biznesowe, które dostosowują się do tej zmiany demograficznej i wprowadzają innowacje.

Autorzy raportu zwracają uwagę, że osoby starsze stanowią grupę najbardziej narażoną na COVID-19. Ich problemy zdrowotne związane są z wiekiem, to np. nadciśnienie i cukrzyca, które są czynnikami ryzyka, mogącymi prowadzić do powikłań w przypadku infekcji. Z tego powodu dystans społeczny i obostrzenia mogą mieć duży wpływ na samopoczucie psychiczne osób starszych.

- COVID-19 i wynikająca z niego recesja zmniejszą dochody osób starszych i ich ogólny poziom życia. Starszym pracownikom mogą grozić zwolnienia i skrócenie czasu pracy, ponieważ przewiduje się, że w 2020 r. światowa gospodarka doświadczy największej recesji od lat 30. Globalna recesja zagrozi systemom emerytalnym i przyszłym wypłatom emerytur, a ponieważ część emerytów inwestuje na rynkach finansowych i w nieruchomości, ich zarobki mogą się pogorszyć. Prognozuje się, że światowy średni dochód brutto osób w wieku 65+ spadnie realnie o 6% rok do roku w 2020 r. – czytamy w raporcie.