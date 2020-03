Eveline dostarczy do Lidla szampony Food For Hair

Firma Eveline produkuje dla Lidla szampony oraz maski odżywcze do włosów Food For Hair z zawartością naturalnych składników na poziomie 90-99 proc.

W linii znalazły się maska Sweet Coconut i macadamia dla włosów suchych i delikatnych (duże opakowanie 17,99 zł/500 ml lub saszetka 3,99 zł/20 ml)



Szampon Sweet Coconut i macadamia (saszetka 3,99 zł/20 ml)

Maska Coffee i red pepper dla włosów suchych i łamliwych (do wyboru: duże opakowanie 17,99 zł/500 ml lub saszetka 3,99 zł/20 ml)

Szampon Coffee i red pepper (saszetka 3,99 zł/20 ml)

Maska Banana Care i avocado do włosów zniszczonych i farbowanych (do wyboru: duże opakowanie 17,99 zł/500 ml lub saszetka 3,99 zł/20 ml)

Szampon Banana Care i avocado (saszetka 3,99 zł/20 ml)