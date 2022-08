Eventim.pl z marketplacem do odsprzedaży biletów na koncerty

40 proc. wszystkich biletów na wydarzenia zakupionych online jest nabywana przez boty w celu ich dalszej odsprzedaży po wyższej cenie, wynika z badania firmy Imperva.

• W latach 2020–2025 – światowy wtórny rynek biletów na wydarzenia muzyczne, sportowe czy kulturalne urośnie o 2,24 miliardy dolarów.

• Wartość polskiego rynku handlu biletami z drugiej ręki była szacowana w 2019 roku na 45 mln EUR.

• W unormowanie sytuacji na rynku muzycznym angażują się największe gwiazdy m.in. Bruce Springsteen, Metallica, AC/DC, Iron Maiden, Radiohead, Foo Fighters, Pearl Jam, Taylor Swift.

• Ed Sheeran i CTS Eventim wprowadziły specjalny typu biletu – cyfrowego i spersonalizowanego, który obowiązuje również w Polsce. Przy wejściu na teren wydarzenia – oprócz samego biletu – uczestnicy będą musieli okazać również dokument potwierdzający ich tożsamość (np. prawo jazdy, paszport, dowód osobisty). Co więcej bilet można wywołać jedynie za pomocą aplikacji mobilnej Eventim PL. Bilet i jego kod są zabezpieczone przed robieniem zrzutów ekranu i nagrywaniem ekranu, a kod kreskowy wyświetlony zostanie bezpośrednio przed wydarzeniem. Spółka Eventim Polska i organizator wydarzenia FKP Scorpio Poland ogranicza liczbę biletów sprzedawanych jednej osobie – każdy chętny może nabyć nie więcej niż 6 biletów na koncert Eda Sheerana.

Przepisy zakazujące albo ograniczające odsprzedaż biletów – w wielu krajach – praktycznie nie istnieją. Jednak Polska, Dania, Irlandia czy Belgia zabraniają odsprzedaży biletów po cenie wyższej niż wartość nominalna. Walkę z konikami toczy też Francja, Kanada, Australia i Wielka Brytania. Mimo, że w naszym kraju sprzedaż biletu po cenie wyższej niż nominalna podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny (Art. 133 Kodeksu Wykroczeń), to widmo kary nie odstrasza handlujących przed tym wykroczeniem.

Niejednokrotnie bywa też tak, że ten sam bilet kupiony online został wydrukowany kilka razy i odsprzedany wielu osobom. W efekcie na koncert wejdzie tylko jedna z nich – ta, która przyszła jako pierwsza. Klienci korzystający z nieautoryzowanych źródeł często skarżą się także na duplikaty biletów – po pojawieniu się na wydarzeniu, okazuje się, że bilet jest już wykorzystany. Niejednokrotnie dochodzi także do przypadków, w których firma handlująca wejściówkami została zlikwidowana lub strona internetowa zawiesiła się, podczas gdy konsument spodziewa się fizycznej dostawy biletów.

Walkę branży muzycznej z nieautoryzowaną odsprzedażą biletów wspiera m.in. firma Google, która blokuje niektóre reklamy oraz wymaga dodatkowej certyfikacji każdego reklamodawcy próbującego sprzedawać bilety. Pomimo tego, strony specjalizujące się w odsprzedaży często znajdują się wśród wyników wyszukiwania Google.

Teraz powstaje platforma fanSALE. Strona umożliwia odsprzedaż w modelu od fana do fana i gwarantuje, że cena odkupowanego biletu jest taka sama jak cena nabycia. Nad prawidłowym przebiegiem transakcji czuwa Eventim. Opłata serwisowa za przeprowadzenie transakcji kupna i sprzedaży dla biletów na koncert Sheerana wynosi 50 PLN. Kwota pokrywa koszt pracy zespołu obsługi klienta, która nadzoruje odsprzedaż, opowiada za przelanie należności za bilet na konto bankowe sprzedającego, dostawy biletów do nabywców oraz gwarantuje, że są one legalne i upoważniają do wejścia na koncert.

Spółka Good Taste Production, twórca wakacyjnego cyklu Letnie Brzmienia odsprzedaje bilety na wybrane wakacyjne koncerty poprzez fanSALE. Z platformy korzysta także klub żużlowy Motor Lublin.