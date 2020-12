Everli: Co piąty Polak po raz pierwszy przyrządzi samodzielnie kolację wigilijną

Co dziesiąty Polak deklaruje, że Święta 2020 spędzi tradycyjnie, w dużej grupie krewnych. Blisko połowa z nas planuje je spędzić z najbliższą rodziną, ale bez seniorów. Z kolei 18 procent respondentów świąteczny czas spędzi w pojedynkę lub wyłącznie z partnerem. Również co piąty Polak po raz pierwszy w tym roku przyrządzi samodzielnie kolację wigilijną. Tak wynika z badania przeprowadzonego przez Everli.

Około 4 procent ankietowanych spędzi najbliższe święta w izolacji, spotykając się z najbliższymi przez komunikator internetowy, a 18 procent w pojedynkę lub wyłącznie z partnerem. 11 procent zamierza podróżować i spotykać się z rodziną, bez względu na obostrzenia. Są to głównie osoby młode, mieszkańcy miast do 100 tys. Największa grupa respondentów planuje spędzić czas w wąskim gronie najbliższych, ale bez seniorów, ze względu na podwyższone ryzyko wynikające z zarażenia koronawirusem. Taką deklarację złożyła ponad połowa mieszkańców wsi oraz największych miast.



Z tego powodu, co piąty respondent pierwszy raz w życiu przygotuje samodzielnie kolację wigilijną. Co trzecia osoba zdecydowała się podejść do sprawy zgodnie z tradycją i postawić na stole 12 dań. I chociaż blisko połowa Polaków, również zgodnie z tradycją, pojedzie do sklepów i samodzielnie wybierze wszystkie składniki, to blisko 42 proc. przynajmniej część zakupów zrobi on-line. Z osób, które zdecydują się kupować za pomocą strony www lub aplikacji: blisko 2/3 zamówi w ten sposób tylko część produktów, ¼ – połowę, a co dziesiąty kupujący on-line wybierze wszystkie produkty bez wychodzenia z domu.

Na Święta najchętniej kupimy przez Internet: produkty suche typu mąka i cukier (w 37,7 proc. zamówień), wodę i napoje (w 35,5 proc.) oraz olej, majonez i sosy (w 32,4 proc.). Wśród produktów, które mniej chętnie kupimy on-line są ryby (w 11,7 proc.) i świeże mięso (11,5 proc).

35 proc. Polaków zamówi prezenty przez Internet, a część wybierze w sklepie. Ponad ¼ Polaków kupi je wyłącznie online, z kolei 19 proc. stacjonarnie. Jednak aż 12 proc. osób nie planuje w tym roku kupować prezentów