Ewa Chodakowska i Omenaa Mensah łączą siły w kampanii edukacyjnej #THINKPINK

Już po raz czwarty marka BeRaw wraz z Ewą Chodakowską w ramach Różowego Października rozpoczynają akcje ThinkPink. W tym roku po raz kolejny do akcji dołączyła Omenaa Foundation oraz marki Bakalland i MissionSwim. Pod szyldem #ThinkPink marki BeRAW i Bakalland przekażą 5% ze sprzedaży wszystkich swoich batonów w październiku na Fundację OnkoCafe, która bezpośrednio pomaga chorym na nowotwory piersi kobietom. Poza tym edukuje i uświadamia Polki i Polaków, jak ważna jest dbałość o przeprowadzanie badań kontrolnych, profilaktykę onkologiczną i propagowanie zdrowych nawyków. W ciągu ostatnich 3 lat w ramach kampanii #ThinkPink marka BeRaw łącznie przeznaczyła 150 000 zł na wsparcie Fundacji OnkoCafe - Razem Lepiej. Pieniądze zostały wykorzystane m.in. na konsultacje psychologiczne i rehabilitację.

Inicjatywa edukacyjna #ThinkPink, która odbywa się w ramach corocznego Miesiąca Świadomości Raka Piersi, stała się jednym z najważniejszych wydarzeń dla branży medycznej i społecznej. Kampania, która jest organizowana przez Ewę Chodakowską, znaną propagatorkę zdrowego stylu życia, oraz Omenaa Mensah, filantropkę i założycielkę fundacji Omenaa Foundation, skupia się na zwiększaniu świadomości kobiet na temat samoobserwacji i profilaktyki raka piersi oraz na zbieraniu funduszy na wsparcie kobiet cierpiących z powodu tej choroby. W ramach akcji, fundacja Omenaa Foundation zaprasza przyjaciół i partnerów biznesowych do udziału w kampanii, a polskie marki takie jak BeRaw, Bakalland współpracujące z Fundacją OnkoCafe, przekazują część ze swojego przychodu na finansowanie działań związanych z pomocą chorym na raka piersi. Marka Mission Swim wspiera kampanię z ramienia ambasadorki i założycielki brandu Ewy Chodakowskiej niosąc wieść o kampanii w social mediach.

- To czas, by przypomnieć każdej z nas, że nie wolno odkładać siebie i swojego życia na później, bo później może nie być. Dlatego od lat tak bardzo namawiam do regularnych badań, a w październiku kładę szczególny nacisk na komunikację skierowaną do kobiet w tym kontekście. Rak jest już postrzegany jako choroba cywilizacyjna. Dlatego nie ma co odwracać wzroku, udawać, że nie widzimy. Nie ma co się wzdrygać na samą myśl…Trzeba się po prostu zbadać! Część z nas zachoruje, to pewne. Dlatego namawiam: OTWÓRZ SERCE, UMYSŁ i RAMIONA, dla tych które teraz chorują! Nie powinny być w tym same. To czwarty rok akcji #thinkpink , której jestem współtwórczynią razem z marką BeRAW. Rok temu uczestniczyłam w pięknym spotkaniu z podopiecznymi fundacji Onkocafe. Emocje, które nam wówczas towarzyszyły, zostaną ze mną na zawsze. Cieszę się, że w tym roku również realnie wesprzemy fundację przekazując 5% ze sprzedaży wszystkich batonów BeRaw i Bakalland. Nie mam wątpliwości co do tego, jak ważne i potrzebne jest tutaj wsparcie! Szerz tę ideę ze mną, wspieraj, BADAJ SIĘ i podawaj dalej! - mówi Ewa Chodakowska. - Nie ukrywam, że włączyłam się do współtworzenia tej pięknej akcji z powodów osobistych. Przez wiele lat towarzyszyłam mojej przyjaciółce, która kroczyła przez życie z tą chorobą i niestety z nią przegrała. Aktualnie bardzo wspieram jej rodzinę, ale jednocześnie mam świadomość tego, że gdyby Kasia wcześniej zdiagnozowała chorobę, być może dziś byłaby z nami i mogła sama opiekować się swoimi dziećmi. Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w Polsce. Rodzima medycyna z roku na rok poprawia dostęp do nowoczesnych i skutecznych terapii, dzięki czemu pacjentki mogą być lepiej leczone, a w wielu przypadkach nawet wyleczone, ale ważna jest profilaktyka. Im szybciej choroba zostanie zdiagnozowana, tym większa szansa na wyleczenie - mówi Omenaa Mensah, założycielka Omenaa Foundation.

Omenaa Foundation jest partnerem wspierającym organizację kampanii kolejny rok. Misją fundacji jest edukacja i udział w kampaniach społecznych zwiększających impact dookoła problemu, dlatego po raz kolejny założycielka fundacji, Omenaa Mensah, namawia kobiety do regularnego samobadania oraz profesjonalnego diagnozowania, dzięki któremu możemy uratować niejedno życie. Około 35% diagnoz nie ma szansy na wyleczenie z powodu zbyt późnego wykrycia choroby, a aż 20% kobiet nie wie, jak wykonać samobadanie. Po raz pierwszy w tym roku kampanię wspiera największa w Polsce sieć laboratoriów, która od ponad 25 lat dba o zdrowie pacjentów, oferując im dostęp do bogatej oferty badań. Diagnostyka przekazuje darmowe badania dla wybranych pacjentek, które dołączą do kampanii i wypełnią kwestionariusz oceniający genetyczne ryzyko zachorowania na nowotwór piersi na stronie kampanii. Oferowane badania laboratoryjne z zakresu biologii molekularnej, pozwalają na wykrycie podwyższonego ryzyka chorób i są jedną z metod profilaktyki raka piersi rekomendowanych przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. Każda pacjentka, w zależności od rezultatów przeprowadzonego wywiadu, będzie mogła skorzystać z jednej z trzech opcji: badania 16 mutacji w genie BRCA1, pakietu badań CA 15-3 (marker raka piersi) + OB + morfologia krwi lub rabatu 15% na wyselekcjonowane przez Diagnostykę i dostępne w e-sklepie badania, przydatne w profilaktyce chorób nowotworowych. Oprócz tego Diagnostyka przeznacza 100 pakietów badań: CA15-3 + OB. + morfologia dla podopiecznych Fundacji OnkoCafe. Marker CA15-3 jest szczególnie istotny w monitorowaniu ewentualnych nawrotów choroby, ale także pozwala wykryć rozpoczynający się proces nowotworowy.

- Do programu badań przesiewowych mammografii zgłasza się jedynie średnio 36% uprawnionych, a liczba zachorowań na raka piersi stale rośnie. To pokazuje, że każde działanie na rzecz budowania świadomości wagi wczesnego wykrywania raka piersi jest bezcenne. Po tych kilku latach widzimy, że nasze wspólne działania zaczynają przynosić efekty i koniecznie trzeba je kontynuować. Kampania pozwala nam również uzyskać środki na wspieranie kobiet chorujących onkologicznie – to bardzo ważny wymiar tej akcji. Z całą pewnością każda przekazana na rzecz fundacji złotówka znajdzie swoje zastosowanie i przyczyni się do poprawy jakości życia naszych podopiecznych. A to jest dla nas najważniejsze. - mówi Anna Kupiecka, prezes fundacji OnkoCafe.

ZbadajRaka.pl to kolejny partner kampanii edukacyjnej zaangażowany operacyjnie w medyczne działania akcji. Platforma, która została przygotowana na potrzeby kampanii, dostarcza specjalistyczne narzędzie do analizy ryzyka wystąpienia raka piersi w formie kwestionariusza online. We współpracy z laboratorium Diagnostyka S.A., zbadajraka.pl zakwalifikuje wybraną grupę najbardziej zagrożonych kobiet do bezpłatnych badań oraz udzieli specjalnego rabatu wszystkim pacjentkom, u których występuje obawa o podwyższone ryzyko genetyczne wystąpienia nowotworu piersi. Ostatnim etapem będzie zorganizowanie dla pacjentek w wykrytym podwyższonym ryzykiem raka piersi konsultacji wyników tych badań z Konsylium Lekarskim. Cały proces wsparcia jest bezpłatny i dostępny dla każdej zarejestrowanej osoby.

Po raz pierwszy w tym roku wspiera akcję marka Mission Swim.

Różowy Październik to miesiąc świadomości raka piersi dedykowany badaniom i profilaktyce onkologicznej.

Marki Bakalland oraz BeRAW już po raz 4. organizują akcję na rzecz kobiet i pacjentek onkologicznych – w akcję angażują się Ewa Chodakowska, Omenaa Mensah, laboratoria Diagnostyka, platforma zbadajraka.pl oraz marka Mission Swim.

Bakalland i BeRaw przekażą Fundacji OnkoCafe część zysków ze sprzedaży przeznaczonych na potrzeby akcji batonów – szacują, że w tym roku zebrana kwota 3-krotnie przekroczy zeszłoroczną.

Akcja PINKALERT! #ThinkPink potrwa przez cały październik.