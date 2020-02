Ewa Wachowicz i Paulina Krupińska – Karpiel wypromują sklepy QUIOSQUE

fot. Ewa Wachowicz i Paulina Krupińska-Karpiel

Jesteśmy różne, jesteśmy piękne – to hasło, które od lat definiuje markę QUIOSQUE. Teraz znajdzie ono uosobienie w twarzach Ewy Wachowicz i Pauliny Krupińskiej–Karpiel, które promują sieć sklepów.

QUIOSQUE, w myśl hasła „jesteśmy różne, jesteśmy piękne”, oferuje kolekcje dostosowane do różnych typów sylwetek. Klientki marki mogą wybierać w gamie rozmiarów: od 36 do 48.

Kolekcja QUIOSQUE Wiosna – Lato 2020 to afirmacja kobiecości, zarówno w kwestii fasonów, wzorów, jak i kolorystyki.