Ewolucja handlu: od transakcji do relacji

Konsumpcjonizm jak każdy "izm" w 2022 roku wydaje się ideą nieco już zużytą. Teraz o wiele bardziej handel zaprzątają tematy odpowiedzialności społecznej, działania z pożytkiem na rzecz środowiska, sprzedawania etycznych produktów. Czasami okazuje się jednak, że klient nie jest wystarczająco uwrażliwiony i jak za dawnych czasów poluje na niską cenę, za nic mając etykę i środowisko. Do tego dokonuje zakupów emocjonalnych, przypadkowych i chaotycznych, w różnych sieciach. Podsumowując - bez ładu i składu. Handel najchętniej obraziłby się na takiego konsumenta, ale nie może, bo to jednak klient. Stara się więc przewidzieć co w sklepach będzie sprzedawało się w kolejnym sezonie i co przypadnie klientom do gustu. Z tego powodu słowo "trendy" odmieniane jest przez wszystkie przypadki z takim nabożeństwem. Każdy chce wiedzieć, co stanie się gorącym towarem w przyszłości, by móc zaplanować dostawy, linie produkcyjne, kampanie. Trzeba też oszacować zapotrzebowanie. Wszyscy, którzy przeżyli nagły, niespodziewany pik sprzedaży, wiedzą bowiem, że niezaspokojenie rozpalonych potrzeb konsumentów wywołuje frustracje, po obu stronach transakcji. Doświadczyliśmy tego w pandemii, gdy zamówienia z internetowych sklepów spożywczych można było otrzymać za dwa tygodnie, zamiast za dwa dni. I tu dochodzimy do sedna - emocje. To w wymianie emocjonalnej, a nie w samym akcie zakupu, handel widzi swoją przyszłość.

Słowo "relacja" przez lata było zarezerwowane dla bliskich związków rodzinnych, przyjacielskich, intymnych. Ich istotą była bezinteresowna wymiana. Za darmo dostawaliśmy, darmo też dawaliśmy. Teraz to marka butów, ubrań i kosmetyków chce nam dostarczyć przeżyć, które kiedyś były dostępne jedynie w życiu uczuciowym. By nas przekonać do siebie wykorzystuje też element "darmowości". Dostajemy więc towar niemal za darmo, lub ze zniżką, bo marce wystarczy zapłata w postaci danych o naszych preferencjach, zwyczajach i wyborach.

Technologia zamiast przyjaciela