Excellence rezygnuje ze współpracy z kontrowersyjnymi influencerami

Marcin Dubiel to jeden z najpopularniejszych polskich influencerów. Działa w takich serwisach jak: YouTube, Instagram, Tik Tok i Twitter. Przepustką do internetowej kariery była również przynależność do pierwszego Team X. Marcin Dubiel jest także zawodnikiem federacji Fame MMA.

Marta Linkiewicz zyskała sławę w internecie za sprawą głośnych filmików, w których opowiadała o seksie z amerykańskimi raperami z grupy Rae Sremmurd. Obecnie skupia się na karierze w Fame MMA.

Excellence ogłosił plany wprowadzenia napojów "House of Talents" w połowie 2021 roku. W tym samym czasie nawiązano współpracę z youtuberami z grupy „Team X”.

Soki Team X trafiły do sprzedaży w Biedronce pod koniec 2021 roku. W sklepach sieci pojawiło się aż osiem różnych rodzajów soków Excellence Team X.