Excellence wierzy w rynek produktów z CBD. Wprowadzi kosmetyki

Ogromny potencjał produktów z CBD

- Rynek produktów opartych na marihuanie medycznej ma ogromny potencjał. W okresie pandemii wzrost użycia marihuany medycznej w Ameryce Północnej wyniósł 50%, a tylko w 2021 roku o 55% zwiększyła się ilość kobiet zażywających marihuanę medyczną. Rynek marihuany w aspekcie globalnym osiągnął przychody na poziomie 25 mld dolarów przy przewidywanym wzroście do 2030 roku do poziomu 100 mld dolarów. Produkty, których bazą są konopie, mają pozytywne oddziaływanie na organizm człowieka i wielki potencjał w szeregu dziedzinach medycyny – jak onkologia, gastrologia, neurologia, psychiatria, dermatologia, leczenie bólu, a nawet leczenie paliatywne. Dlatego produkty Excellence Cannabis wprowadzamy zarówno w segmencie kosmetycznym, jak i spożywczym. Nasze nowe marki to własne receptury – powiedział Michał Jarzębiński, prezes Excellence Cannabis.

Rosną przychody grupy Excellence

W pierwszym kwartale 2022 roku grupa Excellence osiągnęła przychody w wysokości 16,3 mln zł, czyli o 26,9% wyższe w porównaniu do roku Q1 2021. Zysk netto wyniósł 194,1 tys. zł. Spółka koncentruje się na utrzymaniu marży i renegocjacji kontraktów w obliczu wysokiej inflacji, a także na zmianach w łańcuchu dostaw. Excellence nie prowadził i nie prowadzi żadnego biznesu w Rosji i nie eksportuje do tego kraju żadnych towarów.

Z danych Nielsena za 2021 rok wynika udział ilościowy sprzedawanych produktów spółki Excellence jest na poziomie 31%, co stanowi 13 mln litrów syropów sprzedawanych rocznie, a oznacza że co trzeci syrop sprzedawany w Polsce pochodzi z Excellence. Tym samym Excellence jest drugim graczem w Polsce, gdzie lider rynku produkuje ponad 20 mln litrów syropów rocznie, przy wielkości rynku 42 mln litrów.

Excellence na zagranicznych rynkach

Excellence eksportuje swoje produkty także do Niemiec, Holandii, Czech, na Ukrainę, Litwę, Łotwę i do Estonii. Asortyment jest dostępny również w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Tradycyjne smaki od Excellence docenili także konsumenci w Kanadzie. Spółka prowadzi działania w celu pozyskania dystrybutora w Azji i na Bliskim Wschodzie.



Excellence jest największym producentem syropów sprzedawanych pod markami własnymi dużych sieci handlowych w Polsce. Współpracuje z takimi sieciami, jak Biedronka, Lidl, Netto, Dino, Makro, Carrefour, Auchan, Stokrotka, Selgros,, Kaufland, Leclerc czy Polo Market. Drugą część biznesu stanowią soki i syropy sprzedawane pod markami należącymi do Excellence, np. I am BIO, Biorę, Excellence Syropy Prozdrowotne, Monzini. Miesięczna produkcja soków i syropów sięga 1,5 mln litrów. Pod względem ilościowym spółka jest numerem dwa w Polsce – co trzeci litr sprzedawany w naszym kraju został wyprodukowany w zakładzie Excellence.