Exorigo-Upos pomaga w cyfrowej migracji sklepów Tesco do Netto

Migracja Tesco do Netto, fot. materiały prasowe

Exorigo-Upos, jako jeden z partnerów IT Netto Polska, wykonuje migracje Tesco do Netto, koncentrując się na placówkach zlokalizowanych w centralnej i wschodniej części Polski oraz na Śląsku i w Trójmieście.

Prace polegają na instalacji sprzętów i systemów IT w sklepach Tesco konwertowanych do sklepów Netto.

Według planu przez najbliższy rok, do maja 2022, projekt realizowany przez Exorigo-Upos obejmie blisko 180 punktów handlowych.

W marcu 2021 roku Salling Group, właściciel sieci handlowej Netto sfinalizował transakcję zakupu polskiej części sieci handlowej Tesco. Oznacza to, że ok. 300 sklepów Tesco w ciągu najbliższych miesięcy zostanie przebudowanych do formatu Netto.

W związku z wymaganiami w zakresie kompetencji i doświadczenia zespołu odpowiedzialnego za obszar instalacji IT w tego typu projektach oraz z powodu oczekiwanego szybkiego tempa realizacji w wielu lokalizacjach jednocześnie, Netto zdecydowało o zaproszeniu Exorigo-Upos S.A. do grona partnerów realizujących prace w wydzielonym obszarze usług IT.

Przeczytaj także: W sierpniu pięć sklepów Tesco zostanie zamkniętych na stałe

Projekt, realizowany przez Exorigo-Upos dla Netto, obejmuje blisko 180 migracji zaplanowanych do wykonania do maja 2022. Oznacza to, że co tydzień otworzy się około 6 sklepów, a instalacje dla nich wykonywane będą 7 dni wcześniej. Przedsięwzięcie jest ogromnym wyzwaniem logistycznym – pracownicy Exorigo-Upos w jednym tygodniu pracują nawet w 12 sklepach (6 instalacji i 6 otwarć).

Zakres realizowanego projektu jest bardzo rozległy. Obejmuje instalowanie całego sprzętu IT: szafa, backoffice, kasy w sali sprzedaży. Dodatkowo usługa obejmuje montaż terminali płatniczych na zlecenie agenta rozliczeniowego.

Exorigo-Upos nie tylko instaluje całość, lecz również świadczy usługi wsparcia, także podczas otwarć.

Pierwsze migracje już wykonane

Pierwsze migracje, obejmujące 35 sklepów, zostały już zrealizowane. W najbliższych tygodniach, zgodnie z ustalonym z Netto planem, otwierane będą kolejne placówki, w których za migracje odpowiada Exorigo-Upos.

Na początku migracje objęły placówki w dużych ośrodkach (Warszawa i Kraków), a obecnie zasięg prac powiększa się o średnie i małe miejscowości (Bielsko Biała, Sulejów, Andrychów, Wąbrzeźno, Kolbudy, Kielce). Exorigo-Upos wykonuje migracje w centrum i na wschodzie kraju, a także na Śląsku, w Łodzi, Bydgoszczy, Trójmieście.

Po zakończonych projektach migracji, Exorigo-Upos przechodzi do świadczenia stałej usługi wsparcia, którą realizują członkowie 400-osobowego zespołu z 22 biur serwisowych w całej Polsce.