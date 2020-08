EY: Epidemia jak rewolucja konsumencka

fot. EY

Zachowania konsumentów w trakcie epidemii zmieniają się dość szybko, zaś wybrane wzorce zachowań utrwalają się. Między polskimi a zachodnioeuropejskimi konsumentami rysują się spore różnice. To informacja, że strategie globalnych marek trzeba pisać niemal od nowa w kontekście regionalnych upodobań konsumentów – zaznaczają Łukasz Wojciechowski, partner EY, Adam Malarski, starszy menedżer w Dziale Konsultingu oraz Grzegorz Przytuła, Dyrektor EY- Parthenon, z zespołu Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, omawiając badanie EY Future Consumer Index.

Z Państwa raportu wynika, że 54 proc. Polaków zamierza po pandemii żyć inaczej. Co taka deklaracja oznacza dla marek, firm i branży handlowej?

ŁW: W badaniu istotne było pytanie o wartości, którymi klienci kierują się lub będą się kierować, bo daje ono szansę na głębsze spojrzenie na rynek i podpowiedź dla firm odnośnie strategii produktowych w nowej rzeczywistości. W badaniu wyodrębniliśmy cztery postawy konsumenckie dotyczące sposobu wydawania pieniędzy, spędzania wolnego czasu, trybu pracy i planowanych podróży. Zgodnie z głównym przesłaniem, którym się kierują, zyskały nazwy: „Keep cutting/Utrzymać cięcia”, „Stay calm, carry on/Zachowaj spokój i kontynuuj”, „Hibernate and spend/Hibernuj i wydawaj” oraz „Back with a bang/Powrót z hukiem”. Pomimo, że każda z tych grup ma swoją specyfikę to kryzys związany z epidemią jest wspólnym doświadczeniem, które zmieni na stałe wartości, którymi konsumenci się kierują, a co za tym idzie wpływają na postawy wobec życia, pracy i konsumpcji. Tak tłumaczyłbym wynik, że choć większość z nas spodziewa się, że sytuacja po pandemii wróci do normy, to w dłuższej perspektywie będzie miała wpływ na to jak funkcjonujemy jako konsumenci. Jako przykład podam, że 61 proc. badanych Polaków zamierza zwracać większą uwagę, na to co kupuje i na zakupach szukać produktów prozdrowotnych. Ponad 58 proc. klientów chce kupować bardziej świadomie i uważnie, w tym marki które chcą wspierać społeczności lokalne. Zaś 53 proc. chce jeść w lokalnych, niezrzeszonych restauracjach oraz kupować w lokalnych sklepach, gdzie obecne są marki regionalne. Wątek lokalności i zaangażowania społecznego oraz wyborów prozdrowotnych wybrzmiewają bardzo silnie.

AM: Proszę też zauważyć, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych badanych krajów, osób deklarujących cięcie swoich wydatków jest 14 proc., zaś 41 proc. osób chce wydawać tyle samo co przedtem, a kolejne 44 proc. to ci, którzy chcą wydawać nawet więcej niż przed epidemią. Badanie postaw wobec wydatków jest zbieżne z deklaracjami względem zmian dotyczących sposobu pracy czy podróży do pracy. W innych krajach 40-50 proc. badanych mówi, że coś się w tej kwestii zmieni. W Polsce tylko 10 proc. badanych przewiduje jakąś zmianę w organizacji życia służbowego, np. przejście na pracę online. Gdybyśmy to pytanie zadali tylko mieszkańcom Warszawy, odpowiedzi byłyby pewnie takie jak w innych krajach, ale patrząc na całą Polskę, około 90 proc. badanych sądzi, że w ich życiu zawodowym nic się nie zmieni.

Z badania wynika, że powszechniejsza jest postawa „nic się nie stało”. A jednocześnie coraz częściej sięgamy po zakupy dyskontowe. Czy to nie sprzeczność?

AM: Badanie pokazuje, że w Polsce cena wróciła na piedestał i to we wszystkich badanych grupach. Z kolei na rynku globalnym tym numerem 1., który jest dla konsumentów istotny, stała się dostępność towaru na półce.

ŁW: Oczywiście produkt determinują pewne wartości, które składają się na jego finalną cenę. Obecnie Polacy deklarują, że będą zwracać uwagę na kwestie prozdrowotności, lokalności oraz wpływu produktów na środowisko. Co ciekawe, aż 53 proc. Polaków deklaruje, że będzie zwracać większą uwagę na kwestie klimatyczne, ale premię za tę wartość produktu chce płacić tylko 18 proc. z nich. Jest to drugi najniższy wynik spośród badanych państw. Średnia globalna wyniosła 28 proc., zaś europejska 25 proc. Można więc powiedzieć, że Europa Centralna i Wschodnia nie do końca wpisują się w globalne wzorce zachowań konsumenckich. Mamy swoją specyfikę, którą marki muszą brać pod uwagę.

Z drugiej strony, 42 proc. Polaków deklaruje, że wybierając produkt przy półce w większym stopniu niż przed pandemią będzie się kierowało tym, czy marka angażuje się lokalnie, ale już 26 proc. deklaruje gotowość zapłacenia premii za to zaangażowanie co oznacza wynik istotnie wyższy od krajów z Europy Zachodniej. Oznacza to, że aspirujemy do pewnego wzorca, chcemy o sobie myśleć jako o osobach, które są zaangażowanie społecznie i środowiskowo, niemniej moment sięgnięcia do portfela weryfikuje ten obraz. Każdy trend wymaga czasu, najpierw przyjmuje się w dużych miastach, zajmuje pewną nisze, a dopiero potem wchodzi do mainstreamu. Jesteśmy na etapie rozlewania się trendu klimatycznego, lokalnego i na szersze wody.

W tym czasie 57 proc. Polaków deklaruje, że zwraca uwagę na to czy produkt jest prozdrowotny i jednocześnie 29 proc. chce płacić premię za tę wartość. W Europie Zachodniej tylko 20 proc. wskazało na chęć wydania więcej na takie produkty. Polacy w tych wyborach są nieco egoistyczni. Generalizując są skłonni zapłacić więcej za inwestycje w swoje zdrowie niż środowisko. Na Zachodzie jest odwrotnie. Dlatego wróżymy nowy impuls rozwojowi private label, które akcentuje istotność ceny, zasobność Polaków i oferuje wartości, które Polacy uważają za ważne.