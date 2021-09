EY na EEC: Pandemia to moment prawdy dla firm

Jakie obawy towarzyszą (post)pandemicznym konsumentom? Arkadiusz Gęsicki podczas debaty "Obywatel i konsument w czasach nowej normalnośc" wskazał na trzy wiodące aspekty: troskę o zdrowie własne i rodziny, strach przed utratą pracy oraz niepokój o finanse.

- W Polsce dwa ostatnie są bardziej widoczne niż w innych badanych przez nas krajach. Co łączy wszystkich konsumentów to wpływ pandemii na modus operandi dnia codziennego. Życie zawodowe „zlało” się z prywatnym, jesteśmy ograniczeni co do sposobu spędzania wolnego czasu. To, w połączeniu ze strachem o finanse, przełożyło się na postrzeganie budżetu domowego. Ponad 50 proc. badanych stawia cenę jako pierwszy czynnik wyboru produktu. Klienci przez pryzmat oszczędności zwracają większa uwagę na zużycie energii, ubrań, opakowania. Z drugiej strony połowa badanych deklaruje, że może wydać więcej pieniędzy, jeśli produkty pochodzą od firm zrównoważonych. Proaktywne reakcje producentów mogą pomóc w podjęciu decyzji, co jest najważniejsze - tłumaczy ekspert.

Moment prawdy

Zdaniem Arkadiusza Gęsickiego okres pandemiczny to moment prawdy dla firm handlowych i usługowych, moment lojalizacji klienta. - Kiedyś segmentowaliśmy klientów poprzez takie kryteria, jak wiek, zarobki, płeć, miejsce zamieszkania, potem również na płaszczyźnie behawioralnej (nastawienie do zakupów). Teraz dochodzi trzecia płaszczyzna - wpływ i głębokość dotknięcia przez pandemię. Firmy walczą dziś o każdą minutę uwagi klienta, głównie poprzez cyfrowe nośniki. Życie nie będzie się jednak toczyło wyłącznie w digitalu. Nie wierzę w to, że centra handlowe znikną, ale zmieni się ich misja - nie tylko zakupy będą magnesem, ale i nowe doświadczenia, emocje, spędzanie czasu, eventy. Tak jest w warszawskiej Arkadii. Nie wszystko musi być online, ale kontakt z klientem musi być we wszystkich kanałach. Część detalistów odświeżyła swoje tzw. „value proposition” nowym formatem, asortymentem, żeby przykuć uwagę klienta - wskazuje przedstawiciel EY.