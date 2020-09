EY: Około 1/3 polskich konsumentów deklaruje wyraźne zmiany swoich zachowań zakupowych

Łukasz Wojciechowski Partner, Dział Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY. Fot. PTWP

- Widzimy, że zachodzi wiele zmian w preferencjach konsumentów. Co miesiąc realizujemy badanie, które nazywamy „Indeksem konsumenta przyszłości” i obserwujemy zmiany trendów. Niektóre są uderzające, np. 33 proc. polskich konsumentów zamierza kupować inne produkty niż wcześniej. Co trzeci Polak po ustaniu pandemii deklaruje większe zakupy online, a 29 proc. deklaruje, że chce ograniczyć stan posiadania, chce mniej mieć - mówił Łukasz Wojciechowski Partner, Dział Audytu, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich, EY, podczas panelu Konsument jutra, która odbyła się podczas XII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Jak mówił Łukasz Wojciechowski, w czerwcu tylko 33 proc. globalnych klientów deklarowało zmiany w wielu dziedzinach życia, takich jak zakupy, tryb pracy, sposób spędzania wolnego czasu.

- W sierpniu było to już 51 proc. Moim zdaniem, nawet jeśli wkrótce zostanie opracowana szczepionka na koronawirusa, to pewne zmiany już się utrwala, bo klienci patrzą z niepokojem w przyszłość – oceniał ekspert.

- Z badania wynika, że 60 proc. klientów boi się utraty pracy, a ponad 70 proc. martwi o swoją stabilność finansową. Ponad połowa klientów zamierza dokonywać zakupów bardziej świadomie niż wcześniej – dodał.

XII Europejski Kongres Gospodarczy w tym roku został zorganizowany w formule hybrydowej, czyli zarówno stacjonarnie w katowickim centrum kongresowym, jak i online. Przez trzy kongresowe dni (2-4 września) w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyło się łącznie ponad 70 debat i dyskusji z udziałem ok. 400 prelegentów. EKG przyciągnął do Katowic 3,5 tys. osób, do udziału w wydarzeniach online zarejestrowało się ponad 6,7 tys. osób, a unikalna liczba użytkowników, którzy obejrzeli debaty online, przekroczyła 100 tys.