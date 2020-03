EY: Trzy scenariusze rozwoju sytuacji. Jak firmy FMCG mogą wykorzystać pandemię?

Obecnie ciężko jest oszacować jaki będzie finalny skutek rozprzestrzeniającej się choroby, ponieważ dalszy rozwój zachorowań jest silnie uzależniony od działań rządów, firm i społeczeństw. Na tą chwilę, dostrzegamy trzy możliwe scenariusze, które budzą słuszne obawy, ale również mogą stanowić szansę dla firm dóbr konsumenckich i handlowych. Należy wziąć je pod uwagę podczas tworzenia strategii biznesowych na czasy kryzysu jak i po kryzysie – mówią: Grzegorz Przytuła, Dyrektor, Robert Pabierowski, Starszy Menedżer oraz Łukasz Krogulec, Starszy Konsultant - Dział Strategii i Operacji EY.

Strategie rozwoju pandemii znajdują się w załączonych infografikach.

Wirus wywołujący COVID-19 okazał się wysoce zaraźliwy i rozprzestrzenił się z Chin na cały świat w wysokim tempie, wywołując pandemię i wpływając globalnie na otoczenie biznesowe oraz jego perspektywy. Spoglądanie na Chiny, które będąc punktem zapalnym są najbardziej zaawansowane w doświadczaniu skutków wirusa, może pomóc innym rynkom przewidzieć, do pewnego stopnia, czego można się spodziewać w przeciągu pierwszych tygodni po wybuchu epidemii.

Biorąc pod uwagę pierwsze dwa miesiące roku 2020, sprzedaż detaliczna w Chinach została poważnie nadszarpnięta przez wirusa. Rok do roku, w wyniku zamknięć sklepów i prewencyjnego izolowania społeczeństwa, sprzedaż detaliczna produktów konsumenckich skurczyła się o blisko 20%. Wpływ wyłącznie na miesiąc luty był prawdopodobnie jeszcze poważniejszy, jako że liczba infekcji COVID-19 zaczęła przyspieszać w połowie stycznia. Jakkolwiek nieporównywalne w swojej skali działania, z prawie 50 milionami osób zamkniętych w domach oraz dalszymi 190 milionami osób objętymi restrykcjami w poruszaniu się, nie dotknęły one bezpośrednio i tak samo całego kraju – ważna uwaga dla każdego, kto będzie chciał bezpośrednio przełożyć dane raportowane przez Chiny na oczekiwania odnośnie rozwoju wypadków w Polsce.

Kategorie produktowe związane z wyższym jednorazowym wydatkiem oraz te, które uzależnione są bardziej od decyzji kierowanych emocjami zanotowały wysokie dwucyfrowe spadki sprzedaży. Dobra pierwszej potrzeby natomiast, takie jak żywność, napoje rok do roku zwiększyły wartość w wyniku przygotowań społeczeństwa do kwarantanny oraz kupowania na zapas. Gromadzenie zapasów żywności trwa w Polsce i innych krajach europejskich już od jakiegoś czasu, co winduje sprzedaż sklepów spożywczych oraz przysparza trudności w łańcuchach dostaw.

Przypadek IKEI pokazuje, że detaliści powinni być przygotowani do działań dostosowawczych na czas kryzysu. Szwedzka sieć musiała zamknąć wszystkie sklepy w Chinach i pozostawić je zamknięte przez kolejnych klika tygodni. W międzyczasie, podjęto szereg działań wspierających handel online i budujących nowe punkty styku z klientem. Detaliści powinni również przygotować plany na ponowne otwarcie sklepów, jako że mogą być wymagane przy tym szczególne środki.

Obecna sytuacja jest bardzo dynamiczna, przez co ciężko jest przewidzieć dokładnie jaki będzie jej rezultat, aczkolwiek przyglądanie się rynkowi chińskiemu może pomóc polskim przedsiębiorcom radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Firmy dóbr konsumenckich i handlu detalicznego powinny przygotować się na duże spadki sprzedaży oraz pracować nad minimalizowaniem tego ryzyka, dopasowując swoją finansową, operacyjną i strategiczną agendę aby utrzymać płynność i ciągłość działania oraz budować fundamenty pod powrót na ścieżkę wzrostu.