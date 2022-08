Fabryka Lodów w Pizza Hut

Proces tworzenia własnego deseru lodowego pozwoli samodzielnie wybrać wielkość porcji lodów i rozmaitych dodatków. Do dyspozycji przy komponowaniu idealnej symfonii smaków są sosy w trzech smakach: truskawka, karmel i czekolada oraz posypki w postaci Smarties, KitKat, strzelających kuleczek i czekoladowych gwiazdek.

We Wrocławiu w ramach tej samej opłaty możemy do woli sobie dokładać i dokładać i dokładać.

Miłośnicy lodów chętni do przetestowania nowej lodziarni mogą skorzystać z oferty warszawskiej restauracji Pizza Hut w CH M1 Marki na ul. Piłsudskiego 1 oraz na wrocławskim Rynku.