Fabryka w Kutnie wyprodukuje dodatkowe 120 mln opakowań chipsów Pringles rocznie

Kellogg inwestuje 140 milionów euro w swoje fabryki w Polsce i Belgii, fot. Shutterstock

Aby sprostać rosnącemu popytowi na chipsy Pringles, Kellogg inwestuje 140 milionów euro w swoje fabryki w Polsce i Belgii. Lwia część kapitału trafi do Polski.

Rośnie popyt na chipsy Pringles

Kellogg Europe inwestuje w fabrykę w Polsce

Zmodernizuje także fabrykę w Belgii

Od końca 2019 roku Kellogg Europe, spółka holdingowa stojąca za marką przekąsek Pringles, zainwestowała w swoje europejskie fabryki łącznie 140 milionów euro. W całej Europie rośnie popyt na Pringles, a prezes Kellogg Europe, Dave Lawlor, uważa, że wzrośnie on również wtedy, gdy obostrzenia związane z pandemią Covid zostaną złagodzone, bo wówczas nastąpi "wysyp" spotkań towarzyskich z przyjaciółmi i rodziną.

Lwia część kapitału trafiła do Polski: w Kutnie zainwestowano 110 mln euro na budowę nowej linii produkcyjnej. Początkowo planowane zakończenie budowy to maj 2021 r., ale nowa linia jest w pełni uruchomiona na miesiąc przed planowanym terminem i zwiększy produkcję w fabryce o 34 procent, umożliwiając produkcję dodatkowych 120 milionów opakowań Pringles rocznie. To najbardziej wydajna i zrównoważona linia Pringles do tej pory.

Pringles wpompowuje również 30 milionów euro do belgijskiej fabryki w Mechelen. Fundusze zostaną wykorzystane na renowację fabryki, aby mogła nadal zaspokajać popyt i uczynić produkcję bardziej zrównoważoną. W tym roku rozpoczną się prace remontowe.