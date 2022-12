Fajerwerki na święta. Na co zwracać uwagę przy zakupie sztucznych ogni

W Polsce istnieje ponad 25 tys. podmiotów, które są powiązane z branżą pirotechniczną. Są to głownie firmy małe, często rodzinne.

Biedronka rozpoczyna prezentację swojej oferty fajerwerków 23 grudnia, Lidl ma ofertę, która rozpoczyna się 27 grudnia. Fajerwerki w Aldi są w promocji, która potrwa do 3 stycznia 2023 r.

Przepisy określają warunki pracy w handlu fajerwerkami, dzięki którym prowadzenie punktu sprzedaży będzie bezpiecznym przedsięwzięciem.

Fajerwerki stanowią element świętowania ważnych uroczystości, w tym Gwiazdki czy Sylwestra, ale towarzyszą też hucznym celebracjom urodzin, rocznic czy festiwali.

Prawne restrykcje dotyczące handlu fajerwerkami

Święta i Nowy Rok to najlepszy okres dla 25 tys. firm z branży pirotechnicznej w Polsce. Sprzedaż fajerwerków stanowi dla nich istotne źródło przychodów, szczególnie w grudniu, w świąteczno-noworocznym.

Handel fajerwerkami to opłacalny biznes, ale najbardziej gorący sezon trwa krótko. W tym roku Biedronka rozpoczyna prezentację swojej oferty fajerwerków (filmiki pokazowe oraz specyfikacja techniczna produktów) w czwartek 23 grudnia. Lidl ma ofertę „Fajerwerki w supercenach”, która rozpoczyna się we wtorek 27 grudnia. Fajerwerki w Aldi są już w promocji, która potrwa do 3 stycznia 2023 r.

Lidl podaje, na co zwracać uwagę przy zakupie fajerwerków.

Przepisy określają warunki pracy w handlu fajerwerkami. Każde stoisko, na którym prowadzona jest sprzedaż fajerwerków, musi być wyposażone w odpowiednią liczbę gaśnic oraz koc gaśniczy. Sprzedaż powinna być prowadzona w pomieszczeniach ze sprawną, wydajną wentylacją.

W przypadku, gdy sprzedaż petard prowadzona jest przez dłużej niż 90 dni w roku, na sprzedawcy spoczywa obowiązek przygotowania kart kwalifikacyjnych obiektów. Jedną z zasad bezpiecznej sprzedaży jest to, że towar podaje ekspedient. Wyroby pirotechniczne można sprzedawać wyłącznie osobom pełnoletnim.

7 zasad bezpieczeństwa: jak obchodzić się z fajerwerkami?

W materiale informacyjnym Fundacja Rozwoju i Edukacji Pirotechnicznej podaje 7 zasad bezpieczeństwa przy kontakcie z fajerwerkami.

1. Podejmując decyzję o zakupie zawsze pomyśl, gdzie będziesz odpalać fajerwerki. Jeśli w pobliżu jest np. ZOO, schroniska dla zwierząt, czy szpital, zawsze wybierz opcję zakupu cichych fajerwerków.

2. Przed odpaleniem fajerwerków sprawdź, czy obok miejsca odpalenia nie przechodzą ludzie czy zwierzęta.

3. Nigdy nie kieruj ładunków w stronę istot żywych i miejsc łatwopalnych.

4. Zawsze czytaj instrukcję obsługi i stosuj się do zawartych w niej informacji.

5. Nigdy nie odpalaj fajerwerków pod wpływem alkoholu.

6. Jeśli nie ma odpowiednich warunków do użycia fajerwerków, zrezygnuj ze strzelania. Widowisko możesz zawsze obejrzeć na imprezie plenerowej organizowanej przez Twoje miasto.

7. Jeśli posiadasz zwierzę, które boi się błysków lub odgłosów wystrzałów, zabezpiecz je w sugerowany przez weterynarzy i specjalistów sposób.

Ponad 25 tys. firm powiązanych z branżą pirotechniczną w Polsce

Fajerwerki to istotna branża polskiej gospodarki. Według opublikowanego w grudniu 2022 r. raportu Warsaw Enterprise Institute, w Polsce istnieje ponad 25 tys. firm, które są powiązane z branżą pirotechniczną. Zdecydowaną większość stanowią małe, często rodzinne firmy, które działają na rynku amatorskim.

W naszym kraju działa ponad 750 podmiotów wyspecjalizowanych, zajmujących się wyłącznie działalnością pirotechniczną. Podkreślić jednak należy, że wartość rynku profesjonalnego, podlegającego koncesji, stanowi zaledwie 5% wartości rynku amatorskiego.

Obecnie cała branża w Polsce generuje obroty na poziomie 700 mln zł, z czego około 280 mln zł pochodzi z eksportu wyrobów głównie do krajów Unii Europejskiej. Produkty sprzedajemy głównie do takich państw, jak Francja (21,3%), Rumunia (14,4%), Włochy (12,7%) i Niemcy (11%).