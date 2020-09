Fajniaki: ponad 240 tys. maskotek i książek już w rękach klientów

Fajniaki to kolejny sukces Biedronki, fot. mat. pras.

Wystarczyło jedynie 10 dni, żeby 140 tys. książek i 100 tys. maskotek Gangu Fajniaków trafiło w ręce ich fanów. Nowi bohaterowie Biedronki szybko zdobyli serca młodych odbiorców. Pierwsi z nich znaleźli swoich właścicieli już dwie minuty po północy pierwszego dnia akcji. Miało to miejsce w Stegnie w województwie pomorskim.

„Gang Fajniaków” to nowa akcja lojalnościowo-edukacyjna sieci Biedronka, która wystartowała 27 sierpnia i potrwa do 2 grudnia br. Pluszaki uczą dzieci troski o ekologię, a ich rodzicom pomagają we wsparciu polskiej gospodarki, promując towary, które tworzą dla niej dodatkową wartość. Biedronka od początku akcji, czyli od 27 sierpnia, wydała już ok. 100 tys. maskotek. Szczególną popularnością cieszą się również przygody superbohaterów opisane w książce „Gang Fajniaków i miasto marzeń”, w której dzielne Fajniaki pomagają rozwiązywać ekologiczne problemy. Książka trafiła już do ponad 140 tys. klientów Biedronki w całej Polsce.



Fajniaki można otrzymać za darmo po zebraniu 60 naklejek. 40 uzbieranych naklejek oznacza, że maskotkę można kupić za 19,99 zł. Pluszaka można też nabyć w cenie 39,99 zł. Tak właśnie zrobił klient w sklepie Biedronka w Stegnie w województwie pomorskim: zaledwie dwie minuty po północy w dniu, kiedy zaczęła się akcja Gang Fajniaków, kupił dwie maskotki: Ważkę Wiolę i Kroplę Ksenię.



Na podium sklepów Biedronka, w których Fajniaki wydano najszybciej w kraju, znalazły się też Zakopane i Warszawa. W Zakopanem najbardziej niecierpliwy kolekcjoner Fajniaków stawił się przy kasie minutę po godzinie 1:00 w nocy w dniu rozpoczęcia akcji, by kupić Fokę Franię i Pieska Piotrusia. Z kolei w Warszawie Chmurka Celinka trafiła w ręce kupującego już o godzinie 3:25 w nocy tego samego dnia.



Książkę „Gang Fajniaków i miasto marzeń”, której autorem jest Marcin Przewoźniak, a ilustratorem Małgorzata Detner, odebrać można również za naklejki we wszystkich sklepach Biedronka w kraju. Wystarczy zebrać 15 naklejek. Można ją też kupić za 9,99 zł. Pierwszą książkę o przygodach Fajniaków zakupił klient w Bychawie w województwie lubelskim zaledwie 32 minuty po północy.