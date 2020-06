Faliński: Narodowa supersieć? Powstanie krąg przywileju i dyskryminacji

Na zdj. Andrzej Maria Faliński. Fot. PTWP

– Od kilku lat słyszy się i czyta o pomyśle powołania Krajowej Grupy Spożywczej, a w niej państwowej sieci handlowej – ma być, potem nie być , ale… myśl ta jakoś trwa. I niepokoi. Na przykład otoczka ideowa kierująca ową firmę (grupę?) przeciwko „obcym”, jako koncern narodowy, państwowy, krajowy, polski. No i misja – ma on, cytując ministra rolnictwa, „odzyskać także rynek wewnętrzny” i wzmocnić „ pozycję polskiego rolnika w systemie”. Czy chodzi o firmy z obcym kapitałem? Czy ma je jakoś osłabić państwowa własność grupy, która „załatwi” sobie sukces, czy może dyskryminujące przepisy i praktyki? Wszystko już było, ale taniej – teraz chodzi o miliardy - komentuje dla portalu dlahandlu.pl Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego.

Ma to być franczyza, przejęta sieć detaliczna, może hurtowa? Dużo tu retoryki o posmaku ksenofobicznym, zapowiadającym dyskryminujące traktowanie firm spoza kręgu przywileju. Do tego ideologiczny agraryzm, z istoty swej zamykający kraj na świat. I słyszę to (oraz czytam) od ministra rządu, który opierać chce sukces polskiej wsi na eksporcie, funduszach unijnych i temu podobnych lewarach rozwojowych. Jak to się ma do sytuacji realnej, w której miliardy unijne na odbudowę krajów po epidemii, warunkowane są praworządnym postępowaniem? Do tego jeszcze Polska chwali się sukcesem, który uzyskała w twardych negocjacjach. Czy aby nie za twardych? Czegoś tu nie rozumiem, chyba że wybory mają coś usprawiedliwić? – ale może lepiej nie wiedzieć. Bo nie dopuszczam do siebie myśli, że tak w ogóle to blaga, a prawda wyziera z ideolo-deklaracji.

A teraz nieco konkretów. Po pierwsze ma być tak, że rolnik (może nie tylko on?) ma dostawać wyższe stawki niż u tych obcych, a jednocześnie konsument ma płacić niższe ceny detaliczne. Super, ale za co? Pewnie z pozbawienia pieniędzy pośredników i ukróconej dominacji obcych i innych nie do końca swoich. Tyle tylko, że ci pośrednicy to także usługi logistyczne, obsługa sanitarna, usługi marketingowe, finansowe, utrzymanie łańcuchów chłodniczych, ochrona, bank itd. To za to się tu nie zapłaci? Ależ tak, ale z dotacji. Tu tryskać zapewne będzie źródło niewysychającej wody życia. A to – na wejściu u rolnika, a to w państwowym detalu (np.bony, itp.)...

A co na to RYNEK – bo przecież nie zniknie. Wchodzi nań bardzo konkurencyjny, dotowany konkurent. Uczestnicy w środku odczują błogosławiony skutek tego procederu, ale reszta… Najsilniejsi wytrzymają, a ci inni - mali i duzi – już raczej nie. Po biznesowej stronie przetrwają więc najsilniejsze dyskonty i sklepy typu proximity market, a reszta? Na przykład wielosklepowe franczyzy (złożone z polskich zresztą kupców) czy super- i hipermarkety – w znaczącej części już nie, co najwyżej najsilniejsi pokupują słabszych, choć wyjść z rynku też nie wykluczałbym. Powtórzy się więc na innym polu casus zakazu niedzielnego, który w większej części rynku wzmocnił najmocniejszych? A może padający franczyzobiorcy dostaną lepsze oferty z państwowej superfirmy? Może upadające wielkie sklepy i całe sieci znajdą polskich, „słusznych” nabywców (publicznych?), którzy będą „lepsi” dla polskich dostawców? Wątpię po stokroć.

Powstanie krąg przywileju i dyskryminacji. Przywilej polegający na znalezieniu się w dotowanym raju dostawcy (rolnika, przetwórcy) będzie dobrem rzadkim, więc powołanie do grona swoich zacznie kosztować i nie będzie to legalne (wyklinano tzw. półkowe, a może być gorzej). To także boleśnie podzieli firmy. A jeszcze ci przegrani poskarżą się do sądów tu i – TAM też. A dopóki TAM będziemy - nie da się tego zlekceważyć. Etatystyczna reforma ku „poprawieniu pozycji w systemie” i „odzyskaniu także rynku wewnętrznego” może pokazać niechciane barwy. Kolorytu dyskryminacjom dodać może sięgający do stosownej ustawy UOKiK. Zdziwią nas więc narastające problemy z eksportem TAM? – raczej nie. A co jeśli przyciśnięte do muru firmy słabsze a prywatne i nie daj Boże z obcym kapitałem zaczną importować towar tańszy i nie daj Boże lepszy – zabronimy im tego? Z całego serca radzę przemyśleć ten pomysł – w formie prezentowanej może być więcej wstydu niż sławy. Jest nieco dobrych modeli, popracować trzeba, a nie łopotać sztandarami i grzmieć.