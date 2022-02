Faliński: Sprzedaż części detalicznej Eurocash nie jest wykluczona

Przypomnijmy, wczoraj zarząd Eurocash przekazał opóźnioną informację poufną o tym, że w dniu 24 września 2021 r. zarząd podjął decyzję o rozpoczęciu negocjacji z wybranymi potencjalnymi inwestorami, którzy złożyli wstępne niewiążące oferty. Informacja pojawiła się kilka godzin po tym, jak podaliśmy, że część detaliczna grupy Eurocash może zostać przejęta przez Maxima Grupe.

- Z cała pewnością spodziewać można się przebudowy grupy. Sądzę, że „wpuszczeni” zostaną nowi inwestorzy, dojdzie też do sprzedaży części systemu handlowego. Nie sądzę jednak, by doszło do całościowego przejęcia i to całej grupy. To przecież kilkanaście dużych firm handlowych o bardzo dużym zróżnicowaniu pionowym (segmenty łańcucha dostaw) i poziomym (specjalizacja na danym poziomie handlowym) – mówi Andrzej Faliński.

Ekspert zastanawia się, czy możliwe byłoby włączenie grupy Eurocash lub jej części do powstającego Narodowego Holdingu Spożywczego.

- Owszem, „słyszy się” o wejściu tej firmy w relacje z firmami skarbu państwa – są też konkretne sygnały personalne, a te nie pozostawiają wątpliwości, że coś jest na rzeczy. Czy jednak dojdzie do wejścia jakiegoś fragmentu (przejęcie całej firmy to jednak chyba trochę za skomplikowana operacja) do projektowanego holdingu spożywczego, trudno powiedzieć – mówi ekspert.

Jego zdaniem, nie jest to niemożliwe, ale wziąwszy pod uwagę firmy wchodzące dotychczas w skład narodowego holdingu i ich profil produktowy, raczej nie widać w nim miejsca dla typowej grupy firm handlowych, sprzedających produkty wysoko przetworzone.

- Osobiście rozważałbym raczej scenariusz powstania grupy hurtowo-detalicznej, z udziałem firm skarbu państwa, które mogłyby być amortyzatorem dla wyniku finansowego takiego podmiotu i dla ewentualnych wątpliwości UOKiK. Przemawia za tym także to, że wielka struktura łącząca produkcję i handel, realizująca wiele strategii handlowych, może obniżyć ryzyko rynkowe i finansowe. Skoro coś takiego miałoby jednak zaistnieć, to dotychczasowy profil holdingu spożywczego to zdecydowanie za mało i potrzebne okazać się może włączenie doń kilku dużych przetwórców. Byłby to jednak ogromny dinozaur, którego utrzymanie przy życiu mogłoby być wątpliwe – nawet przy życzliwości ze strony państwa i jego instytucji – mówi Andrzej Faliński.