Faliński: W czasie pandemii rozwija się prosty handel

Jak zmienia się handel w czasach pandemii? Dr Maria Andrzej Faliński, prezes Stowarzyszenia Forum Dialogu Gospodarczego mówi w rozmowie z serwisem portalspozywczy.pl, że oprócz rozwoju nowoczesnych form sprzedaży można zauważyć również rozwój formatów bardzo prostych.

– Nie wszyscy mogli sięgnąć po wysokie technologie, by podtrzymać rynkową pozycję swoich firm wystawionych na uderzenie pandemii. Potrzeba do tego kompetentnych pracowników, technologii know-how, infrastruktury oraz świadomego i kompetentnego konsumenta. To oczywiście funkcjonuje nie od dziś, ale też i nie powszechnie. Funkcjonują obszary swoistego wykluczenia technologicznego – i to jest skądinąd zrozumiałe – mówi serwisowi portalspozywczy.pl dr Maria Andrzej Faliński.

– Nie znaczy to jednak, że firmy z tego obszaru nie spróbowały wyjść spod ciosu covidowego. Spróbowały i potraktowały atak pandemii zarówno jako zagrożenie jak i szansę. Tak więc dokonał się wielki skok w sferę technologii w handlu, ale dokonało się też, na mniejszą skalę i z mniejszym aplauzem publicznym, coś, co odważę się nazwać innowacją wsteczną, czyli sięgnięciem po najprostsze sposoby handlowania, wychodzące naprzeciw nie tylko cofnięciu się niektórych formatów nowoczesnych, np. hipermarketu, ale też zagrożeniu utratą dochodów, spowodowanym nieuniknioną recesją – dodaje.

– Oznacza to chudsze portfele, biedniejsze oferty handlowe, odmienne niż dotychczas sposoby czynienia zakupów, często bliższe zakupowi bazarowo-hurtowemu, niż buszowaniu po wielkopowierzchniowych halach sprzedaży lub smakowitych półkach sklepów specjalistycznych. To nie zniknie, ale zmniejszy się liczba klientów, którzy przejdą ku zakupom, nazwijmy je bardziej siermiężnym, bliższym strategiom zakupowym naszych rodziców i dziadków, którzy przecież w niewielkim stopniu wywiedli się z zamożności – przed, w trakcie i po wojnie – tłumaczy ekspert.

