FAO: Nie ma szans na tańszą żywność

W 2021 r. ceny podstawowych artykułów spożywczych wzrosły średnio o 28%, pomimo niewielkiego spadku w grudniu. Ceny nie były tak wysokie jak dzisiaj od 2011 r., a FAO wskazuje, że wzrosty oraz rosnąca inflacja stanowią realne zagrożenie dla biedniejszych populacji w krajach zależnych od importu.

Ceny żywności nie spadną

Organizacja ONZ nie spodziewa się również, że presja cenowa wkrótce osłabnie: - Wysokie koszty nakładów na produkcję, trwająca globalna pandemia i coraz bardziej niepewne warunki klimatyczne nie pozostawiają wiele miejsca na optymizm co do powrotu do bardziej stabilnych warunków rynkowych nawet w 2022 r. - powiedział Abdolreza Abbassian, starszy ekonomista FAO.