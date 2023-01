Ferie w wersji budżetowej. 73% Polaków szuka oszczędności

Z przeprowadzonego na zlecenie firmy Wiener badania wynika, że co czwarty Polak ma w planach wyjazd podczas trwających obecnie ferii zimowych. Z dziećmi wyjeżdża tylko 35% rodzin, mimo że mogłoby się wydawać, że to najpopularniejsza forma wykorzystania 2-tygodniowej przerwy od szkolnych zajęć. Nieco częściej na zimowy wyjazd decydują się pary – 39% wyjedzie na taki urlop z parterem lub małżonkiem. 11% badanych zdecyduje się na podróż w pojedynkę, a 12% - z przyjaciółmi. Zaledwie 2% osób wysyła swoje dziecko na samodzielny wyjazd, np. na obóz.

Tropiki zimą dla nielicznych

Spośród badanych, którzy ferie spędzą poza domem, aż 6 na 10 planuje samodzielnie zorganizować wyjazd w Polsce, a 24% na własną rękę wyjedzie za granicę. W kwestii kierunku, zdania Polaków są podzielone: 12% wyjedzie na narty, tyle samo wybierze ciepłe, egzotyczne destynacje. Nieco mniej popularną opcją jest skorzystanie z oferty biur podróży przy organizacji takiego wyjazdu: co dziesiąty wykupi wycieczkę za granicę u organizatorów turystyki (11%), a tylko 6% wesprze się biurem podróży organizującym wycieczki po Polsce.

Ile wydają i na czym oszczędzają Polacy, planując wyjazd w tym roku?

Wiener zapytał w badaniu o prognozowane wydatki w przeliczeniu na osobę. Co drugi badany, który planuje wyjechać w tym roku na ferie, przeznaczy na nie do 1,5 tys. zł na osobę. 30% zaplanowało budżet wyjazdowy w wysokości 1,5 tys. – 3 tys. zł na osobę, a 12% Polaków przeznaczy na wyjazd między 3 tys., a 4,5 tys. zł na osobę. Zaledwie 8% Polaków wyda powyżej 4,5 tys. zł w przeliczeniu na jednego członka rodziny.

Podczas planowania tegorocznych wyjazdów Polacy będą szukali także oszczędności. Co trzeci będzie oszczędzał na standardzie miejsca pobytu, np. hotelu czy kwatery. 26% zdecyduje się na tańszą lokalizację, a co czwarty planuje zaoszczędzić na wydatkach na ubranie lub wyposażenie sportowe. 22% badanych wybierze bardziej ekonomiczną opcję dojazdu na miejsce. Mniej pieniędzy zostawimy także w restauracjach (21%). Jedynie 27% Polaków deklaruje, że nie zamierza oszczędzać podczas tegorocznego wyjazdu.

Ubezpieczeniowe wybory Polaków na ferie

Z badania płynie wniosek, że świadomość ubezpieczeniowa Polaków rośnie. Już 61% respondentów wykupiło lub planuje wykupić na zbliżający się wyjazd przynajmniej jeden z różnych typów ubezpieczeń. Najwięcej, bo 31% badanych, zdecydowało się na ubezpieczenie NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Co piąty wykupił polisę OC (odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym), taki sam odsetek badanych wybrał ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą.

Co dziesiąty Polak ubezpieczył swój sprzęt turystyczny, a 9% zadbało o ubezpieczenie bagażu. 7% badanych wybrało ubezpieczenie, które chroni w razie rezygnacji z wyjazdu. Natomiast aż 39% nie wykupiło i nie planuje wykupić żadnego ubezpieczenia.

- Wybierając kwotę ubezpieczenia, warto sprawdzić, ile wynoszą przykładowe koszty hospitalizacji w danym kraju. Może się okazać, że wybrana przez nas najniższa suma nie pokryje w pełni wszystkich wydatków. Przykładowo, w Austrii czy Czechach interwencja ratowników górskich i transport z miejsca zdarzenia do szpitala są w 100% odpłatne, a koszt użycia helikoptera w akcji ratowniczej to ok. 5 tys. zł za godzinę. W razie takiej sytuacji, nasz zimowy wyjazd może okazać się znacznie droższy niż planowaliśmy. Dlatego zawsze warto podejść do wyboru ubezpieczenia rozważnie i nie kierować się przy jego wyborze wyłącznie ceną – dodaje Rafał Juszkiewicz z Wiener.

Osoby, które zdecydują się na ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą, deklarują w badaniu wybór różnych kwot ubezpieczenia. 33% wybierze sumę ubezpieczenia do 19 tys. euro. 24% zdecyduje się na kwoty od 20 tys. do 40 tys. euro, 15% ubezpieczy się na kwotę od 41 tys. do 80 tys. euro, a co dziesiąty wybierze sumę powyżej 80 tys. euro.