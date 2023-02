Brak planów wyjazdowych lub nieciekawa pogoda za oknem wcale nie muszą oznaczać nudnych ferii. Od 11 do 25 lutego w godzinach od 11.00 do 19.00 w Centrum Janki będzie można przeżyć niesamowite przygody w uniwersum Roblox i doskonale wypocząć od szkolnych obowiązków. Na poszukiwaczy wrażeń czekało będzie aż 7 stref pełnych rozrywki, która wyzwoli w młodych głowach pokłady kreatywności i twórczego myślenia.

Pasję programistyczną najmłodsi będą mogli rozwinąć w strefie edukacyjnej, w której poznają tajniki języka Lua, by następnie móc projektować własne gry i awatary. Zapalonych graczy w wir zabawy porwie strefa gier free to play, która umożliwi przeżywanie przygód w fantast



ycznych światach Roblox. Nie zabraknie również strefy artystycznej, w której kilkuletnie maluchy będą mogły chwycić za kredki i pokolorować ulubionych bohaterów, a starsze – rysować na tabletach, by następnie wydrukować swoje dzieła i zachować je na pamiątkę.

Natomiast w strefie kreatywnej, za pomocą pisaków 3D i specjalnych szablonów, dzieci stworzą różne elementy gry i przy okazji doskonale rozwiną swoją wyobraźnię. Jedna ze stref będzie miała formę wystawy, na której będzie można obejrzeć setki figurek Roblox i podziwiać ich ogromną różnorodność Wydarzenie będzie też niepowtarzalną okazją do tego, by nałożyć okulary VR i na chwilę przenieść się do wirtualnej rzeczywistości.

Na spragnionych wrażeń będzie czekała tam muzyczna gra Beat Saber, w której za pomocą mieczy świetlnych zbija się kolorowe klocki. Listę angażujących rozrywek dopełni strefa Gravitrax, umożliwiająca najmłodszym tworzenie fantazyjnych konstrukcji i torów, jednocześnie odkrywając przez nimi świat praw fizyki. 25 lutego w Centrum Janki zagoszczą uwielbiani przez dzieci youtuberzy, którzy na swoich kanałach dzielą się nowinkami ze świata gier – Miss Aga i Farellski. Spotkanie z nimi będzie z pewnością doskonałym dopełnieniem emocjonującej zabawy.

Pełne atrakcji ferie z Roblox w Centrum Janki pozwolą najmłodszym spędzić czas nie tylko na zabawie, ale również wziąć udział w rozwijających i edukacyjnych aktywnościach. Różnorodność dostępnych opcji sprawi, że każde dziecko znajdzie coś dla siebie. W strefach zabawy Roblox, poza wytchnieniem od szkolnej rzeczywistości, dzieci mogą zdobyć również nowe umiejętności i pasje. Centrum Janki udowadnia, że wartościowej rozrywki i emocjonujących przeżyć w czasie ferii wcale nie trzeba szukać daleko.