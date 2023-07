Festiwal Kuchni Francuskiej w Carrefour - nie tylko ślimaki i żabie udka

Podobno im ser bardziej “śmierdzi”, tym jest lepszy. Okazją, by się przekonać czy ta zasada jest prawdziwa, będzie rozpoczynający się właśnie Festiwal Kuchni Francuskiej w Carrefour. Sieć kontynuuje serię kulinarnych podróży po świecie, które pozwalają klientom odkryć różnorodność zagranicznych kuchni, wykorzystując składniki typowe dla ich potraw. Po degustacjach i zabawach podczas meksykańskiej fiesty i smakach kuchni śródziemnomorskiej, nadszedł czas na specjały zachodniej Europy.

Rozpoczynający się dziś Festiwal zabierze uczestników w fascynujący świat tradycyjnych dań z przepięknej Prowansji, ale również zapozna ich z nowoczesnym podejściem młodych, odważnych, francuskich restauratorów, którzy swoimi potrawami zaskakują nawet mieszkańców Paryża, Bordeaux, Lyonu czy Marsylii. Będzie to wyjątkowa szansa, aby poznać i docenić bogactwo smaków, które charakteryzuje kuchnię znad Sekwany.

- Kuchnia francuska to niezwykłe doświadczenie kulturowe, które łączy aromatyczne, sezonowe potrawy z pięknem, wypoczynkiem i precyzyjnym przygotowaniem. We Francji bardzo ważna jest przyjemność płynąca z jedzenia, która została wyniesiona do rangi sztuki i sposobu na życie. To uczta dla podniebienia i wzroku, która wymaga zwolnienia tempa i docenienia chwili. Chcielibyśmy, aby właśnie tego zasmakowali nasi klienci, próbując francuskich specjałów w naszych sklepach — mówi Sylwester Mroczek, manager ds. rozwoju w Carrefour Polska.

Miłośnicy wyśmienitych dań z Francji powinni także sięgnąć po aktualną gazetkę Carrefour. Znajdą w niej między innymi wyjątkowe promocje, obejmujące oryginalne sery pleśniowe, delikatne foie gras z kaczki oraz maślane croissanty, które zdobyły pierwsze miejsce w konkursie Akademii Wypieków.