Festiwal Pizza Hut droższy niż zwykle. Cena zmienia się w ciągu tygodnia

Udział w festiwalu pizzy w Pizza Hut jest bardzo prosty, wystarczy przyjść do restauracji, zapłacić raz i jeść do woli. Kelnerzy przynoszą nam po kawałku każdej pizzy. Jest to okazja do spróbowania każdego kawałka w ofercie restauracji Pizza Hut. Za taką przyjemność w tym roku zapłacimy 46 zł. Jest to o 10 zł więcej niż w ubiegłym roku. Chcąc skorzystać z oferty z dolewką zapłacimy 52 zł, również10 zł więcej niż w ubiegłym roku.

Ile kosztuje festiwal pizzy w Pizza Hut w weekend?

Podana cena obowiązuje tylko od poniedziałku do czwartku. Za udział w festiwalu w weekend musimy zapłacić znacznie więcej. Oferta od piątku do niedzieli jest wyższa. Udział w festiwalu kosztuje wówczas 52 zł, natomiast korzystając z oferty z dolewką zapłacimy 58 zł. W ubiegłym roku ceny były jednakowe przez cały czas trwania festiwalu.

Ceny festiwalu oburzyły nawet polityków, którzy na social mediach wyrazili swoją opinię o cenach w Pizza Hut. Jak widzimy inflacja nikogo w Polsce nie oszczędza.