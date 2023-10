Festiwal Smaku i Stylu w Tchibo

– W sklepach i kawiarniach Tchibo można napić się wysokiej jakości kawy i zjeść pyszne wypieki, skorzystać z pomocy Doradców przy kompletowaniu listy zakupów, a teraz również cieszyć się wyjątkowymi korzyściami, jakie oferuje Festiwal Smaku i Stylu. Przygotowaliśmy wiele promocji i niespodzianek, w tym bezpłatne konsultacje ze stylistką oraz kawowe upominki do zakupów, aby zapewnić naszym Klientom jak najlepsze doświadczenie podczas wizyty w Tchibo – komentuje Olga Tobiasz, Shops Marketing Manager w Tchibo.

Stylowe atrakcje w Tchibo

W ramach Festiwalu Stylu salony Tchibo zapewnią swoim Klientom bezpłatne konsultacje ze stylistkami. Dzięki wsparciu profesjonalistów, Klienci, spośród wielu pozycji odzieżowych, bez trudu odnajdą dopasowane do swoich potrzeb i oczekiwań stroje. W ofercie Tchibo każdy z produktów z kolekcji nienależących do kategorii żywności, będzie dodatkowo objęty promocją – przy zakupie 2 sztuk obowiązuje rabat 15%. Kupując 3 produkty, cena zostanie obniżona o 20%, a w przypadku zakupu 4 – Klienci zyskają zniżkę 25%. Do każdego zakupu, niezależnie od jego wartości, dołączony zostanie również specjalny voucher, który będzie można zrealizować w ciągu 2 tygodni.

Smakowite promocje

Już w październiku w kawiarniach marki pojawią się specjalne oferty promocyjne na napoje oraz słodkie przekąski. Podczas październikowej akcji Klienci, którzy lubią cieszyć się kawą w zaciszu swojego domu, będą mogli skorzystać z 25% zniżki na automatyczne ekspresy z serii Esperto. Dodatkowo klienci Tchibo w ramach Festiwalu Smaku będą mogli jako pierwsi poznać premierowe smaki syropu Monin, a do każdego zakupu otrzymają darmowe opakowanie najwyższej jakości ziaren kawy Tchibo.

Festiwal Smaku i Stylu trwa przez cały październik, szczegółowy harmonogram wydarzeń:

· 6-7.10 - CH Sadyba BEST Mall (Warszawa), CH King Cross Praga (Warszawa), CH Silesia (Katowice), CH Magnolia (Wrocław), Galeria Bałtycka (Gdańsk).

· 20-21.10 - Galeria Mokotów (Warszawa), CH Batory (Gdynia), CH Alfa (Białystok), Galeria Łódzka (Łódź), Galeria Dominikańska (Wrocław).

· 27-28.10 - Galeria Krakowska (Kraków), CH Pestka (Poznań), CH Manufaktura (Łódź), CH Złote Tarasy (Warszawa), Wola Park (Warszawa), CH Focus (Bydgoszcz).

Akcja będzie wspierana przez działania komunikacyjne, m.in. influencer marketing i działania w social mediach.