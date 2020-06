Field marketing otwiera drzwi do świata marki

Klienci doceniają kreatywne i nieszablonowe działania marek, które wychodzą konsumentom naprzeciw i proponują coś więcej niż standardowa obsługa klienta. W akcjach field marketingowych możemy wykreować dowolną scenografię i środowisko i oddziaływać praktycznie na wszystkie zmysły shoppera – mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Przemysław Bogdański, prezes OEX Cursor SA.

Field marketing to zarządzanie projektami wsparcia sprzedaży w terenie. W jakich branżach te działania się sprawdzają?

Przemysław Bogdański: W przypadku działań samplingowych głównymi odbiorcami naszych usług są firmy z branży FMCG, natomiast, jeśli mówimy o konsultantach sprzedaży czy eventach nie znam branży, w której takie działania nie przynosiłyby wymiernych korzyści. Pracujemy dla producentów sprzętu AGD, farb, branży motoryzacyjnej, finansowej czy farmaceutycznej.

Badania dowodzą, że firmy, które dbają o pozytywne doświadczenia klienta z marką osiągają też lepsze wyniki sprzedażowe. Szczególnie ważne okazują się: wiarygodność oraz personalizacja. Klienci doceniają kreatywne i nieszablonowe działania marek, które wychodzą konsumentom naprzeciw i proponują coś więcej niż standardowa obsługa klienta. W ostatnich kilku latach obserwujemy zmianę preferencji konsumentów i czynników, które mają wpływ na ich opinie. Obecnie, konsument poszukuje nie tylko produktu o jak najlepszej jakości w jak najlepszej cenie, ale oczekuje, że marka będzie komunikowała się odpowiednim jezykiem, będzie działała zgodnie z wartościami jak np. ekologia i będzie w stałym kontakcie. Raport Salesforce o trendach w marketingu mówi, że dla ponad 80 proc. klientów cena jest tak samo ważna jak Customer Experience rozumiany jako suma doświadczeń klienta we wszystkich punktach styku z marką.

Akcje terenowe dają firmom bardzo dużo unikalnych możliwości budowania lojalności dotychczasowych klientów, a także przyciągania nowych. Klient może praktycznie wejść do świata marki i w bezpośrednim kontakcie doświadczyć zarówno produktów jak i obsługi klienta czy całej filozofii marki. W akcjach field marketingowych możemy wykreować dowolną scenografię i środowisko, oddziaływać praktycznie na wszystkie zmysły shoppera i w czasie rzeczywistym zbierać dane o doświadczeniach konsumenta. Wreszcie możemy zorganizować je tam gdzie przebywa aktualnie nasza grupa docelowa, lub powiązać z inną aktywnością tej grupy, przez co marka staje się związana z rozrywką, odpoczynkiem, miłym spędzaniem czasu. Od blisko 20 lat realizujemy takie projekty i widzimy rezultaty tego typu działań. Warunkiem sukcesu jest wzorowa organizacja przedsięwzięcia, dopasowanie działań do celu który ma być osiągnięty oraz analiza produktu i specyfiki grupy docelowej.