Fielmann otwiera butiki optyczne w Katowicach, Warszawie, Wrocławiu i Opolu

29 kwietnia marka Fielmann otworzyła nowy salon w Silesia City Center w Katowicach. To drugi punkt niemieckiego lidera rynku optycznego na mapie tego miasta. Zaś 13 maja w Warszawie sklep został otwarty w Galerii Mokotów. Dotychczasowe lokalizacje w stolicy to: Złote Tarasy, Atrium Targówek i Galeria Wileńska. Firma zadebiutowała także w Opolu, w CH Karolinka i Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu.

W salonach dostępny jest szeroki wybór zarówno okularów korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych, a także akcesoriów optycznych i soczewek kontaktowych. W ofercie znajdują się produkty z kolekcji Fielmann oraz znanych na całym świecie, topowych projektantów, m.in. Tom Ford, Gucci, Ray-Ban, Guess, Prada, Calvin Klein.

Do sieci należy 31 salonów.