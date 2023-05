Fikcyjne meble za unijne dotacje. Wielomilionowe wyłudzenia funduszy z PARP

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom zamieszanym w wyłudzenia funduszy unijnych.

Zamojski przedsiębiorca z branży meblarskiej wyłudził ok. 15 mln zł dofinansowania ze środków unijnych z PARP.

Pozyskane środki miały być przeznaczone na innowacyjne projekty w branży meblarskiej.

Obrót nierzetelnymi fakturami

Prokuratura Okręgowa w Zamościu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko ośmiu osobom zamieszanym w wyłudzenia blisko 15 mln zł funduszy unijnych pod koniec kwietnia br. Jak poinformowała PAP rzeczniczka prasowa zamojskiej prokuratury, Anna Rębacz, sprawa dotyczy wyłudzenia dotacji unijnych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Śledczy ustalili, że zamojski przedsiębiorca z branży meblarskiej wyłudził ok. 15 mln zł dofinansowania ze środków unijnych z PARP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

- Przy współudziale i pomocnictwie innych osób wprowadził w błąd przedstawicieli PARP co do zamiaru realizacji założeń merytorycznych projektów unijnych, których stał się beneficjentem i na które otrzymał środki finansowe – przekazała PAP prokurator Anna Rębacz. – W trakcie realizacji projektów unijnych przedsiębiorca uczestniczył w obrocie nierzetelnymi fakturami VAT, wykazując zawyżony podatek do odliczenia z tytułu rozliczenia poświadczających nieprawdę faktur VAT, a następnie ubiegał się o większe fundusze z PARP - dodała.

Fikcyjne transakcje

Pozyskane środki miały być przeznaczone na innowacyjne projekty w branży meblarskiej. Do wystawiania faktur dochodziło w latach 2017-2020. Faktury dotyczyły głównie nabycia i zbycia usług oraz towarów, które nigdy nie zostały zrealizowane. Śledztwo prowadził Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Lublinie we współpracy z Lubelskim Urzędem Celno-Skarbowym w Białej Podlaskiej.

- Zatrzymano osiem osób w wieku 38-61 lat, w tym 49-letniego organizatora procederu. Sprawcy usłyszeli łącznie 31 zarzutów związanych z wprowadzaniem do obrotu sfałszowanych faktur, w celu wyłudzenia dotacji unijnych oraz zwrotu podatku VAT – podał PAP nadkom. Kamil Gołębiowski z KMP w Lublinie.

Wobec sześciu osób sąd zastosował tymczasowy areszt, który następnie zamieniono na ponad 2,5 mln zł poręczenia majątkowego. Wobec podejrzanych prokurator zastosował zabezpieczenia majątkowe na łączną kwotę ponad 14,8 mln zł. Oskarżonym grozi od trzech do 15 lat pozbawienia wolności.