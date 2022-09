Finansowanie odroczone i ratalne od Comfino w punktach stacjonarnych

Comfino oferuje wygodne metody płatności, takie jak płatność odroczona, raty czy kredyt w sklepach internetowych. Teraz Comfino wchodzi do punktów stacjonarnych. Dzięki nowej formie finansowania, klient opłaci większy wydatek przy kasie w 15 min, zyskując decyzję kredytową czy płatność ratalną online z własnego smartfona.



– Model pracy Comfino już od ponad roku sprawdza się w sklepach internetowych. Dzięki ogólnodostępnym urządzeniom z dostępem do internetu mogliśmy go w sposób wygodny dla kupujących i sprzedających przenieść do handlu stacjonarnego i usług – tłumaczy Szymon Fiecek, prezes Comperia.pl SA, twórcy marki Comfino.