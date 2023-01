Finansowy przekręt w Miraculum? Spółka domaga się odszkodowania od byłej prezes i rady nadzorczej

Spółka wniosła o zasądzenie odszkodowania od: Moniki Nowakowskiej, Grzegorza Golca, Marka Jankowskiego, Piotra Smolucha, Piotra Nadolskiego, Janusza Auleytnera, Emilii Sójki, Jerzego Koska, SOR Faktoring Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

Transakcja na marce Gracja - o co chodziło

Transakcje na marce „Gracja” w latach 2015-2016, przeprowadziła Monika Nowakowska (ówczesna prezes zarządu Miraculum).

Transakcje prowadziły do tego, że spółka najpierw sprzedała za 1,5 mln zł na rzecz SOR Faktoring Sp. z o.o. (podmiot w pełni kontrolowany przez Monikę Nowakowską) prawa do marki „Gracja” a za 9 miesięcy Miraculum S.A. odkupiła te same prawa za kwotę 4,5 mln zł w wyniku emisji 1,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii R2 o wartości nominalnej 3 zł każda.



W latach 2015-2016 w radzie nadzorczej Miraculum S.A. zasiadali: Grzegorz Golec, Marek Jankowski, Piotr Smoluch, Piotr Nadolski, Janusz Auleytner.



Emilia Sójka (ówczesna prokurent spółki), w imieniu spółki stanęła do wszystkich umów transakcji, natomiast Jerzy Kosek (rzeczoznawca) w ciągu jednego roku sporządził trzy wyceny znaku towarowego Gracja, które to diametralnie różniły się od siebie (od 1,519 mln zł do 5,612 mln zł).

Kim jest Monika Nowakowska

Monika Nowakowska specjalizuje się w optymalizacji obszarów operacyjnych i finansowych MŚP. Od 2014 r. pełniła funkcję prezesa zarządu spółki Miraculum (dawniej: „Grupa Kolastyna” S.A.), którą zrestrukturyzowała. Monika Nowakowska od 2013 roku jest prezesem RDM Partners z Krakowa, firmy restrukturyzacyjnej, która starała się o kontrakt na prowadzenie postępowania sanacyjnego sieci drogerii Dayli. W latach 2017-2018 była Vice President of Commercial w spółce Natura sp. zo .o. Od kwietnia 2019 roku jest też współwłaścicielką internetowej drogerii La Rose Sp. z o. o.