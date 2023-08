Fingersy - przekąskowa nowość od Mamut Polska

Fingersy to złociście wypieczone, chrupiące paluszki pszenne bez dodatku aromatów. Fingersy nie są smażone, producent wypieka je podwójnie.



- Naszym priorytetem było opracowanie atrakcyjnej wizualnie i pełnej smaku przekąski. Od początku procesu wdrażania celowaliśmy w prosty skład, bez konserwantów, zbędnych polepszaczy i sztucznych aromatów – mówi Bartłomiej Łata, koordynator ds. marketingu w Mamut Polska S.A.

I dodaje: - Fingersy nie brudzą palców. W efekcie są doskonałą przekąską podczas przeglądania smartfona, czy pisania na klawiaturze. Dodatkowo są źródłem błonnika i charakteryzują się niską zawartością tłuszczów nasyconych.

Asian Vibes – azjatycki nastrój, orientalny klimat

Dużą uwagę przyłożono do projektu opakowania. Jego format i gramatura wynosząca 60g, są odpowiedzą na potrzebę przekąszania produktów, w opakowaniach na raz. Koncepcja graficzna oparta jest na zabawnych skojarzeniach nawiązujących do kultury azjatyckiej.

Kolor symbolizuje intensywność charakter smaku. Na wybranych elementach graficznych zastosowano lakier z połyskiem.

Na opakowaniu Dragon Fingers wyeksponowano drapieżne smoki, które są nieodłącznym elementem koreańskiej kultury i legend. Natomiast z opakowania Irbis Fingers przygląda się nam irbis, czyli pantera śnieżna zamieszkująca górskie rejony Azji, w tym Pakistan.

- Inspiracją do stworzenia azjatyckiej linii produktów jest wciąż utrzymujący się silny trend kuchni orientalnej, a także ciekawość kultury azjatyckiej w naszym kraju. Koreańskie produkcje królują na serwisach streamingowych, a muzyka k-pop stała się poważnym towarem eksportowym. Silnym motorem napędowym do stworzenia azjatyckiej przekąski była też wysoka oglądalność blogów podróżniczych z Korei, czy górskich krain Azji. Polacy kochają podróże i są spragnieni nowych wyzwań. – tłumaczy Bartłomiej Łata, koordynator ds. marketingu w Mamut Polska.