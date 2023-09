Fiński muzyk promuje roślinne produkty dostępne w Netto, Auchan i Kauflandzie

Käärijä skradł show na scenie w Liverpoolu w maju tego roku swoim nietuzinkowym stylem, prezentując publiczności słynny już utwór „Cha Cha Cha”. Obecnie Käärijä nawiązuje współpracę z firmą Oddlygood, w ramach której celebrowana będzie oryginalność i dobry nastrój.

– Produkty roślinne są podstawą mojej kuchni. Odkąd w sklepach pojawił się napój owsiany Oddlygood Barista Oat Drink, jestem jego absolutnym fanem. Naprawdę kocham ten smak – mówi Käärijä. – Liczę na to, że mogę wiele innych osób zainspirować do otwarcia się na kuchnię roślinną.



Oddlygood to globalna marka, której ambicją jest podbić świat produktami roślinnymi. Oddlygood wywodzi się z firmy Valio. W Polsce można je znaleźć we wszystkich sklepach Kaufland oraz Netto i w wybranych sklepach Auchan oraz Carrefour.