Finuu z nową kampanią pod hasłem lekkości

Agencja Streetcom przygotowała dla marki Finuu nową komunikację pod hasłem „Z lekkością Finuu”. Streetcom odpowiada za strategię, realizację i zakup mediów w digitalu.

Nowa komunikacja marki oparta jest o dwie animacje podkreślające połączenie masła i olejów roślinnych z rzepaku i lnianki, które nadają Finuu lekkości. Kampania jest kierowana do kobiet 30+, dbających o zdrowe odżywianie, skłonnych zapłacić więcej za wysokiej jakości produkty i korzystających przy przygotowaniu posiłków z naturalnych składników.

Działania reklamowe obejmą m.in. telewizję, social media (YouTube, Facebook, Instagram), VOD oraz współpracę z influencerami. Na potrzeby kampanii stworzono animacje oraz materiały do digitalu. Streetcom zajmie się też odświeżeniem konceptu strony www.finuu.pl i dostosowaniem do obecnie wprowadzanej komunikacji.