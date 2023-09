Na czym stoi firma Janusza Palikota? Pokazujemy finanse

Spółka Manufaktura Piwa Wódki i Wina, firma Janusza Palikota, pokazała finanse za 2022 rok.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina: Sprzedaż segmentu wódek za 50 mln zł do spółki celowej miała ułatwić proces pozyskania inwestora

- W sierpniu 2022 r. zarząd zainicjował rozmowy z inwestorem strategicznym, a warunki inwestycji zostały ustalone w listopadzie 2022 r. Docelowa transakcja zakładała spełnienie się warunków niezależnych od spółki oraz inwestora. Przygotowując się do transakcji z inwestorem, spółka w grudniu 2022 r. dokonała sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) w postaci segmentu wódek za kwotę 50 mln zł do spółki celowej w celu koncentracji biznesu wódek w jednym podmiocie i ułatwienia wejścia do tego podmiotu inwestora strategicznego. Z uwagi na dalszy brak wystąpienia warunków określonych przez inwestora, zarząd na początku 2023 r. podjął decyzję o rozpoczęciu rozmów z innymi partnerami strategicznymi. Dołączenie strategicznego partnera będzie miało znaczący wpływ na dalszy rozwój działalności, w tym istotny wzrost wolumenów sprzedaży (m.in. przez zwiększoną dystrybucję numeryczną) i optymalizacji kosztów (z uwagi na efekt skali i osiągane synergie), które w konsekwencji będą miały istotny wpływ na przyszłe wyniki finansowe spółki. Do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego transakcja z partnerem strategicznym nie została zakończona, natomiast zarząd postrzega umowę ze strategicznym partnerem jako jeden z etapów operacyjnej transformacji działalności spółki, jak również istotne źródło finansowania zobowiązań. Równolegle zarząd prowadzi zaawansowane rozmowy zarówno z obecnymi kluczowymi inwestorami spółki, jak i z zainteresowanymi inwestorami zewnętrznymi (w tym zagranicznymi), których rozstrzygnięcie będzie miało wpływ na rozliczenie transakcji sprzedaży opisanej powyżej, a także umożliwi spółce dalszy rozwój - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

Wartość firmy Manufaktury Piwa Wódki i Wina

Podano, że przychód ze sprzedaży ZCP w postaci segmentu wódek zaprezentowany został w rachunku zysków i strat w pozycji "Inne przychody operacyjne" w kwocie, na którą składa się cena sprzedaży w wysokości 50.000 tys. zł oraz różnica pomiędzy pasywami a aktywami sprzedanymi w ramach ZCP w kwocie 542 tys. zł.

Wartość firmy na dzień bilansowy wynosiła 4.863 tys. zł (2021 r.: 847 tys. zł)

Zysk Manufaktury Piwa Wódki i Wina

Spółka w roku 2022 osiągnęła zysk netto w wysokości 14.925 tys. zł. Przychody ze sprzedaży wyniosły 21.498 tys. zł i były wyższe w porównaniu z rokiem 2021 o 3%. Głównymi pozycjami kosztowymi w działalności spółki są: zużycie materiałów i energii oraz usługi obce. Rok 2022 Manufaktura Piwa Wódki i Wina S.A. zakończyła sumą bilansową wynoszącą 299.781 tys. zł.