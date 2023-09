Firma Janusza Palikota tonie w długach. Jest winna pracownikom 2 mln zł

Koszty obsługi zadłużenia wynoszą od 9,5% do 240% rocznie

Jak można przeczytać w przygotowanym przez Marka Maślankę raporcie, oprocentowanie obligacji wynosi od 9,5% do 11% w zależności od serii (prowizja 13,5-14%). Odsetki crowdfundingu pożyczkowego wynoszą od 10% do 16%, z czego w większości transz nie mniej niż 14%, a prowizja dla Crowdway to 3,5%. Oprocentowanie innych pożyczek to 12% lub 18,25% + 11% prowizji. Największe koszty generuje chwilówka zaciągnięta przez grupę z firmy pożyczkowej, która kosztuje 20% miesięcznie, czyli 240% w skali roku z tytułu prowizji i odsetek.

Manufaktura Piwa Wódki i Wina jest też winna swoim pracownikom prawie 2 mln zł zaległych wypłat. Do kwoty tej nie wliczono jeszcze niewypłaconych pensji za lipiec i sierpień.

5 mln zł miesięcznej sprzedaży MPWiW

Reprezentujący inwestorów firmy Marek Maślanka podkreśla, że firma tylko w 20 proc. wykorzystywała swoje możliwości produkcji piwa, a w przypadku wódki nie uruchomiła własnej produkcji.

Według raportu sprzedaż produktów grupy utrzymuje się na poziomie 5 mln zł miesięcznie. Na różnych etapach wdrożenia ma być 15 nowych produktów, w tym marka Polish Vodka, przeznaczona na eksport.

W ocenie autora raportu, problemem spółki od początku jej funkcjonowania jest brak środków obrotowych. Cieniem na finansach spółki miały położyć się także błędy zarządu.