Firma Lotte Wedel przeprowadziła cyfrową transformację działu zakupów

Przedsiębiorstwo, ze 170-letnią tradycją, postawiło na modernizację podstawowych operacji biznesowych.

Obecnie cały proces wyboru dostawców realizowany jest przy użyciu rozwiązania SAP Ariba Sourcing. Partnerem wdrożeniowym Lotte Wedel była firma Apollogic.

Firma Lotte Wedel, której produkty są dostępne w niemal 60 krajach na całym świecie, przekształciła skomplikowane metody kwalifikacji dostawców w jedną, przejrzystą platformę zaopatrzeniową. Automatyzacja i standaryzacja systemu zarządzania siecią dostawców utorowały firmie drogę do dalszej międzynarodowej ekspansji.

Ujednolicony model klasyfikacji dostawców

Lotte Wedel należy do grona trzech wiodących producentów czekolady w Polsce, którzy łącznie posiadają blisko 50 proc. udziałów na rynku. Rozbudowane i odrębne procesy zakupowe w firmie powodowały trudności w efektywnym zarządzaniu produkcją wyrobów czekoladowych dystrybuowanych do ponad 30 proc. państw na świecie. Konieczne było wdrożenie rozwiązania, które ujednolici model kwalifikacji dostawców, zapewni szybki dostęp do historii postępowań przetargowych i przyspieszy pracę. Efektem była cyfrowa transformacja działu zakupów.

Implementacja platformy usprawniającej operacje zaopatrzeniowe skróciła czas kompletowania informacji na temat dostępności towarów i poprawiła jakość danych. Standaryzacja działań pociągnęła za sobą także większą przejrzystość wydatków.